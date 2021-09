Anna Tatangelo, la (dura) critica di Rita Pavone: “Ci vuole più autoironia”

editato in: da

Anna Tatangelo, splendida in costume: le foto su Instagram

Nella vita ci vuole un pizzico di autoironia? Secondo Rita Pavone sì, ed è proprio questa la critica che ha mosso nei confronti di Anna Tatangelo. Non si smorzano i toni dopo quanto accaduto ad All Together Now tra le due artiste, anzi: la benzina sul fuoco è stata rincarata proprio dalla Pavone, che ha scelto di riaffrontare nuovamente il discorso in un’intervista al settimanale Mio.

Quella che Rita Pavone ai tempi aveva fatto passare come una semplice battuta si è trasformata in uno scontro aperto con la Tatangelo. Durante una puntata della scorsa edizione, doveva tenersi un’esibizione di coppia: in poche parole, i giudici (e in particolare Anna) avevano invitato i due concorrenti in gara a separarsi, per una questione di vocalità. La Pavone, però, aveva fatto notare alla Tatangelo che anche lei aveva cantato dopotutto con Gigi D’Alessio, l’ex marito.

“Adesso ti rispondo bene. Io e Gigi abbiamo fatto insieme una canzone vent’anni fa. Poi lui lavora da trent’anni e io da vent’anni, ognuno per la sua strada. Poi, è vero, nella vita ci siamo separati, ma non sono l’unica separata qui”. Dalla risposta piccata della cantante, si può di certo notare un po’ di fastidio: il battibecco è stato poi ripreso per mesi dal gossip, impazzando un po’ ovunque.

Ebbene, per chi si stesse chiedendo se un chiarimento effettivamente tra la Tatangelo e la Pavone ci sia stato, anche al di là del favore delle telecamere, nulla da fare: a svelarlo è stata Rita durante un’intervista al settimanale Mio. Anzi, non solo è tornata sul discorso, ma ha gettato sale in una ferita che rimane aperta, dando un suggerimento (che suona un po’ come critica) alla Tatangelo.

“Se mi sono chiarita con Anna Tatangelo? No, anche perché non c’era nulla da chiarire. Ho fatto una battuta, tutto qui. Anna si è risentita molto e ha voluto puntualizzare le cose. Alle volte credo che ci vorrebbe più autoironia“. Al momento, resta da capire se le due potranno mettere un punto alla diatriba, soprattutto in previsione della prossima edizione di All Together Now, dove torneranno in veste di giudici con Francesco Renga e J-Ax.