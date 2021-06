Terence Hill lascia Don Matteo: il figlio svela perché

editato in: da

Terence Hill si prepara a lasciare Don Matteo dopo diversi anni nello show. Una scelta importante che porterà nella fiction Rai, amatissima dal pubblico, Raoul Bova nei panni di un nuovo sacerdote. Jess, figlio dell’attore, ha raccontato i motivi che ci sono dietro questa decisione importante.

Attore, produttore e sceneggiatore, Jess è legatissimo al padre. Il 51enne ha spiegato che il divo avrebbe deciso di lasciare, almeno per ora, Don Matteo, per stare accanto alla moglie Lori, grande amore della sua vita. Le riprese della tredicesima stagione di Don Matteo sono iniziate da poco e la fiction sbarcherà su Rai Uno nel 2022.

Terence Hill vestirà i panni di Don Matteo sino alla quarta puntata, poi lascerà spazio a Raoul Bova nei panni di un nuovo sacerdote. “Sente il bisogno di dedicarsi ad altro e anche di trascorrere più tempo con mia mamma – ha svelato Jess -. Lascerà Don Matteo come ha fatto con Un passo dal cielo. Il fatto è che queste serie lo impegnano per lunghi mesi sul set, ogni giorno. Papà non è più un ragazzino, anche se sembra infaticabile. Farà altre cose, meno impegnative”.

Jess ha poi chiarito che quello di Terence Hill non è affatto un addio. L’attore, che recita nei panni di Don Matteo dal 2000, vorrebbe solo prendersi un po’ di tempo e dedicarsi a nuovi progetti. Terence e la moglie Lori Zwicklbauer si sono conosciuti nel 1967 sul set del film Dio perdona… io no! dove recitava accanto a Bud Spencer. Un amore travolgente, coronata dalle nozze e dalla nascita del figlio Jess.

Nel 1974 l’arrivo di Ross, figlio adottivo della coppia, morto tragicamente in un incidente stradale nel 1990. Un duro colpo per il divo che ha affrontato il dolore grazie all’amore di Lori. I due sono sempre rimasti uniti nelle difficoltà, creando un legame che resiste nel tempo. “Questo ultimo anno ha rinsaldato ancora di più il loro amore – ha rivelato Jess -. Sono stati in casa, sempre insieme, per il Covid. E accanto a mia madre ora mio padre è pronto a lasciare la tonaca di Don Matteo”