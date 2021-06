“Federica Sciarelli furiosa con Alberto Matano”: la verità del conduttore

editato in: da

Alberto Matano risponde alle indiscrezioni secondo cui ci sarebbero stato alcune liti fra il conduttore de La Vita in Diretta e Federica Sciarelli. Nelle scorse settimane si era parlato di uno scontro nei corridoi della Rai per via del caso di Denise Pipitone, la bimba scomparsa nel settembre del 2004 da Mazara Del Vallo. Il caso, mai risolto, nell’ultimo periodo è tornato al centro delle cronache e in tanti se ne sono occupati, da La Vita in Diretta a Chi l’ha visto.

In particolare, alcuni testimoni hanno affermato che ci sarebbe stato un confronto molto acceso fra Federica Sciarelli e Alberto Matano in cui la conduttrice avrebbe accusato il collega di “spettacolarizzare il caso di Denise Pipitone”. A commentare l’indiscrezione anche Alberto Matano che, intervistato dal settimanale Chi, ha chiarito i rapporti con la presentatrice. “Chiacchiere. Con Federica ci parliamo spesso e tra noi c’è un rapporto di profonda stima e simpatia – ha detto -. Da quando sono passato dal TG1 alla guida de La vita in diretta leggo la qualunque”.

L’intervista è stata anche l’occasione per svelare cosa pensa Matano di Barbara D’Urso, conduttrice di Pomeriggio Cinque, con cui si è confrontato più volte durante la conduzione de La Vita in Diretta. “Ha un’impronta e una matrice diversa – ha confessato -. Barbara ha una cifra stilistica unica, brillante, ma senza alcun dubbio molto distante dalla mia. Se mi piace la sua tv? Andando in onda nello stesso orario, non ho mai modo di seguirla, ma le riconosco un rapporto molto interattivo con il pubblico. Unico in tv”.

Infine Matano ha confermato il ritorno de La Vita in Diretta. Il giornalista, che quest’anno è tornato al timone dello show da solo dopo la conduzione in coppia con Lorella Cuccarini e le polemiche, ha spiegato di aver voluto dare “priorità a racconto e informazione”. Terminata la pausa estiva, Alberto sarà di nuovo alla guida del contenitore di Rai Uno: “A settembre continueremo con questa narrazione asciutta e fedele alla realtà – ha chiarito -. Ci saranno senz’altro delle novità, ma è davvero ancora troppo presto per parlarne”.