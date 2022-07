Ilary Blasi lascia senza fiato con i suoi look. Ed è “scontro” in famiglia

Dopo il comunicato in cui ha annunciato la separazione da Francesco Totti, con cui si è amata per quasi vent’anni, Ilary Blasi ha preso una decisione: andare in vacanza a Zanzibar con i figli e la sorella. Una scelta presa da tempo, anche e soprattutto per evitare di fronteggiare in Italia il clamore che sarebbe sorto dopo la notizia. E proprio in Tanzania la conduttrice sta lasciando senza fiato con i suoi look, mentre in Italia circolano notizie su eventuali “scontri” in famiglia.

Ilary Blasi, i look a Zanzibar sono mozzafiato

Gli avvocati di Ilary Blasi e Francesco Totti stanno lavorando per ultimare l’accordo economico (sembra che in parte ci siano ancora delle questioni in sospeso). Ed è così che la conduttrice, lontana da tutti e da tutto, ma non dai suoi affetti, si sta dedicando a se stessa e alla sua famiglia. Solamente nelle ultime ore ha deciso di condividere dei look mozzafiato nelle storie su Instagram.

Il primo è un bikini animalier, una stampa che ama molto e che ripropone quasi ogni anno. In riva al mare, sulla spiaggia, con un paesaggio da cartolina alle sue spalle, la conduttrice si è lasciata scattare una foto. Ma non è stata l’unica, perché ha voluto mostrare il suo outfit della serata, in viola, un’altra sfumatura a cui non sa proprio dire di no e che ha spesso sfoggiato durante la conduzione dei suoi show.

Ilary Blasi, la vacanza con i figli e la sorella

Dagli scatti e dai video che ha condiviso Ilary sul suo profilo Instagram, una cosa è certa: il desiderio di trascorrere del tempo di qualità con i propri figli e creare ricordi preziosi. Non a caso, la piccola Isabel è stata la sua “parrucchiera personale”: la figlia più piccola della Blasi e di Totti le ha intrecciato i capelli ed è stata hairstylist per un giorno.

Il post enigmatico di Chanel Totti

Ilary e Francesco hanno molto a cuore i propri figli, tanto che hanno chiesto privacy e rispetto proprio per loro. Un post, tuttavia, ha incuriosito i più: Chanel ha condiviso un video su TikTok, un filmato insieme alla sorella, con in sottofondo le strofe di una canzone, Over the Rainbow di Rhove. Uno dei passaggi del brano ha catturato l’attenzione di tutti: “E Dio mi ha detto che ci avrebbe pensato il karma, siamo rimasti soli nella stanza”. Potrebbe essere un riferimento a quanto sta accadendo nella sua famiglia?

L’accordo economico è ancora in ballo

La Repubblica ha condiviso alcuni dettagli sull’accordo economico, che non sarebbe tuttavia ancora stato raggiunto. In effetti, la spartizione non è semplice, dal momento in cui prevede ville, quote di società, ma anche azioni. Al momento, Francesco Totti starebbe già cercando una nuova casa.

Una delle ville che rimane in ballo è quella di Sabaudia, la località di mare che si trova a Latina e dove Ilary e Francesco hanno trascorso le loro vacanze in ogni estate. Infine, da definire l’assegno di mantenimento e le quote delle varie società. Si preannuncia una sorta di “guerra” sotto alcuni aspetti.