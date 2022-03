Francesco Totti festeggia la piccola Isabel, che è sempre più simile a mamma Ilary

Ilary e Totti, un amore lungo 20 anni: la loro bellissima storia in foto

Un post pieno d’amore per un compleanno speciale: Isabel Totti festeggia sei anni e papà Francesco la celebra – anche – sui social. L’ex calciatore ha condiviso uno scatto e una dolce dedica sul proprio profilo Instagram, oltre ad alcune storie con le foto della sua bambina, sempre più simile a Ilary Blasi. Lunghi capelli biondi, un sorriso contagioso e quei tratti che ricordano tanto la mamma: la conduttrice è anche pronta a tornare sul piccolo schermo con una nuova stagione de L’Isola dei Famosi.

Francesco Totti, il post per la piccola Isabel

Sullo sfondo una fontana a Disneyland Paris, in testa le iconiche orecchie da Minnie e il sorriso pieno di felicità: quello di una bimba che si trova a visitare uno dei parchi più famosi e divertenti al mondo.

Con uno scatto tratto dalla vacanza che la famiglia ha fatto a settembre, Francesco Totti ha voluto celebrare un giorno importante: quello del sesto compleanno della terzogenita. Isabel, infatti, è la terza figlia della coppia formata dall’ex calciatore e dalla conduttrice Ilary Blasi.

La più piccola della famiglia, a cui il papà ha dedicato una frase brevissima ma ricca di amore. L’ex capitano della Roma ha scritto: “Auguri, luce dei miei occhi, buon compleanno… 6!”. E sotto il post Instagram non sono mancati gli auguri di fan e personaggi del mondo dello spettacolo che hanno voluto celebrare questa giornata insieme alla famiglia Totti – Blasi.

Nelle storie, proprio come ogni papà orgoglioso, Francesco Totti ha condiviso alcune immagini di Isabel. Scatti ricchi di dolcezza che hanno il sapore di famiglia e amore. E dai quali emerge anche la grande somiglianza tra la piccola di casa e mamma Ilary Blasi.

Francesco Totti e Ilary Blasi, la famiglia, i figli e le voci di crisi smentite

La coppia Totti – Blasi nelle ultime settimane è stata al centro del gossip, le voci li davano in crisi e si parlava di fine della loro lunga storia d’amore.

C’è voluto l’intervento diretto dell’ex calciatore per mettere a tacere ogni pettegolezzo. Totti infatti era intervenuto con una serie di storie su Instagram nelle quali ha chiarito la situazione: “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia – aveva detto – . Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose, fate attenzione perché di mezzo ci sono dei bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire“. Chiarissimo, conciso e deciso, così ha spento le voci che circolavano sul suo rapporto di coppia.

Francesco Totti e Ilary Blasi stanno insieme da tantissimi anni: a giugno 2021 hanno festeggiato l’anniversario di matrimonio, le nozze erano state celebrate il 19 giugno del 2005 con una cerimonia trasmessa in diretta su Sky.

Da allora i due hanno creato la loro famiglia. Tre i figli: il primogenito è Cristian nato il 6 novembre 2005 a cinque mesi dalle nozze, la secondogenita Chanel che è nata nel 2007, mentre il 10 marzo del 2016 è arrivata la terza figlia: Isabel. La piccola di casa ora festeggia i suoi sei anni e il papà non ha perso l’occasione per dedicarle un dolcissimo post su Instagram.