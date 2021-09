Ilary Blasi e Francesco Totti, altro che crisi: a Disneyland più innamorati che mai

Ilary Blasi e Francesco Totti, un’estate in famiglia piena d’amore

Anni d’amore spazzati via da un piccolo, minuscolo indizio spuntato sui social: questo è ciò che si diceva nelle scorse ore, a proposito di Ilary Blasi e Francesco Totti. Ma la coppia d’oro del jet-set italiano ha impiegato pochi istanti a smentire le voci sulla loro presunta crisi, volando a Disneyland Paris insieme alla famiglia.

Ilary Blasi e Francesco Totti, niente crisi in vista

Sia Ilary che suo marito hanno condiviso, tra le loro storie di Instagram, tante splendide foto della loro avventura parigina. Il grande parco divertimenti li ha accolti con decine di giostre, spettacoli incredibili ed entusiasmo a non finire: una gita fuori porta che la famiglia Totti si è goduta in compagnia di amici. Ed è impossibile non notare gli sguardi complici che Ilary e Francesco continuano a scambiarsi, quei piccoli gesti che parlano del loro amore inossidabile. Altro che crisi, sembrano sempre innamorati più che mai.

Nei giorni scorsi si era parlato infatti di un possibile allontanamento tra i due, a causa di un piccolo indizio social. Il 27 settembre, Francesco Totti ha compiuto gli anni e, come ormai è consuetudine per sua moglie da quando è approdata su Instagram, tutti si aspettavano una dedica romantica o una dolcissima foto di coppia, come quelle che entrambi hanno condiviso in occasione del loro anniversario. Invece, la Blasi ha scelto il silenzio: nessun commento, nessun messaggio d’auguri. Anche tra le sue storie non sono apparse novità, un dettaglio che ha subito insospettito i fan.

Ilary Blasi, l’amore per Francesco Totti

Certo, è vero che in queste settimane la conduttrice è molto impegnata. Dopo una lunga estate trascorsa in famiglia, Ilary è tornata in televisione con un nuovo show intitolato Star in the Star, che ha già dato del gran filo da torcere all’emittente, a causa delle polemiche sorte in merito alla sua somiglianza con altre trasmissioni Rai. Forse è proprio a causa dello scalpore che si è scatenato attorno al programma che la Blasi ha deciso di prendersi una piccola pausa dai social, così da evitare di alimentare le voci.

Ora, vedendo le dolcissime foto che la ritraggono a Disneyland Paris assieme a Francesco Totti e ai loro figli, viene da pensare che forse il motivo dei suoi mancati auguri su Instagram sia proprio questo: Ilary stava organizzando tutto per una rapida trasferta in terra francese. Un regalo di compleanno decisamente più entusiasmante di un messaggio sui social, che mette fine una volta per tutte alle indiscrezioni sulla presunta crisi coniugale.