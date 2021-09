Ilary Blasi (quasi) pronta a ritirarsi dalla tv: “Nulla è per sempre”

Ilary Blasi, una vita tra tv e grandi amori. La sua storia in foto

Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate dell’ultimo decennio, una delle regine di Canale 5: i suoi show hanno sempre riscosso grande successo e, da quando è approdata su Instagram, la conduttrice ha fatto il pieno di follower. Ma nel suo futuro potrebbe esserci un inatteso ritiro dalla tv.

Solo pochi giorni fa, Ilary ha debuttato con una nuova trasmissione che ha suscitato un vero e proprio vespaio. Star in the Star, che già sulla carta pareva aver tratto a piene mani da due programmi targati Rai, ci ha lasciato sin dalla sua prima puntata un sapore di déjà-vu che, secondo le indiscrezioni, avrebbe spinto Piersilvio Berlusconi a prendere provvedimenti. Questo potrebbe essere solo un piccolo ostacolo in una carriera strepitosa, ma la Blasi pare aver in mente ben altro.

In una lunga intervista al settimanale Chi, la splendida conduttrice ha infatti deciso di aprire il suo cuore e rivelare quello che si aspetta per il futuro. “Mi voglio dare un tempo e nemmeno troppo lontano per fare ancora un po’ di tv, levarmi altre soddisfazioni” – ha ammesso – “È negli ultimi anni che riesco a fare davvero quello che voglio, ma siccome nulla dura per sempre… Poi mi piacerebbe mettermi dietro le quinte”. Insomma, la Blasi ha già le idee chiare: ancora qualche apparizione sul piccolo schermo, prima di abbandonare il mondo dello spettacolo. O almeno il palcoscenico.

Uno dei motivi che l’hanno spinta verso questa decisione è un piccolo problema che incontra ogni volta che si trova a condurre un nuovo programma: “Soffro a fare le prime serate” – ha rivelato Ilary Blasi – “di solito vado a letto alle dieci e dopo ogni prima serata in tv ci metto due giorni a riprendermi. Oppure faccio i riposini dopo pranzo come gli anziani”. Una routine, questa, che non si addice molto a chi è impegnata in una lunga sfilza di appuntamenti destinati inevitabilmente a finire a tarda serata – spesso ben oltre la mezzanotte.

E, come ci ha tenuto a puntualizzare Ilary, non si tratta certo di una cosa dell’ultimo momento: “Da sempre faccio proprio fatica a fare tardi, da quando avevo vent’anni. Mi sa che devo cominciare a fare i programmi della mattina”. Dopo averci regalato tantissime trasmissioni tra le più amate dal pubblico, forse la conduttrice si sta avvicinando davvero alle sue ultime “cartucce” televisive. Ma per il momento possiamo ancora goderci il suo splendido sorriso e la sua verve travolgente, di cui fare tesoro.