Francesco Totti e Ilary Blasi, i tenerissimi auguri per la figlia Isabel su Instagram

Francesco Totti e Ilary Blasi festeggiano un giorno molto importante: il 10 marzo è infatti il compleanno della piccola Isabel, la loro terzogenita, ed entrambi deciso di celebrare questa ricorrenza speciale con due dolcissimi post di auguri su Instagram, che hanno fatto immediatamente il pieno di like e di commenti tra i fan.

Il primo a dedicare il suo pensiero d’amore a Isabel è stato papà Francesco, che ha condiviso sui social una bellissima foto della figlia: “5 anni d’amore… Ti amo” – ha scritto l’ex campione giallorosso. Sono in tantissimi, tra follower e personaggi dello spettacolo (come Michela Quattrociocche, Fabio Fognini e Francesca Manzini) a complimentarsi con lui e Ilary per il capolavoro che hanno creato. E qualcuno ha notato l’enorme somiglianza della piccola a Francesco e a sua moglie. In effetti, Isabel inizia a ricordare molto Ilary Blasi: stessi capelli biondi, lineamenti delicati e un sorriso dolcissimo.

Tra le sue storie di Instagram, Totti ha poi pubblicato altri tenerissimi scatti della bimba, con i quali ha ripercorso l’ultimo anno della sua (giovanissima) vita. Foto che la ritraggono al mare o in gita con la famiglia, a casa o teneramente abbracciata a mamma e papà, e non mancano alcune istantanee che vedono la piccola Isabel in compagnia dei fratelli maggiori, Cristian e Chanel, che con fare protettivo le sono sempre accanto.

Poi è stato il turno di mamma Ilary, che nonostante i tantissimi impegni lavorativi – tra pochi giorni inizierà la sua avventura al timone dell’Isola dei Famosi 2021 – ha trovato qualche minuto di tempo per pubblicare un tenero post su Instagram. Nella foto, la Blasi osserva con amore e orgoglio la sua ultimogenita, un vero capolavoro di bellezza: “Ti starò per sempre accanto… Auguri Isabel ti amiamo tanto. 5 anni di te e con te” – ha scritto come didascalia.

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno una famiglia splendida e sono una delle coppie più longeve e amate del showbiz italiano. Da anni si sostengono a vicenda e proprio il loro amore è protagonista immancabile della serie tv Speravo de morì prima (in uscita il 19 marzo su Sky Atlantic e su Now TV), che racconta gli ultimi anni di Totti da capitano della Roma. E se fino a poco tempo fa entrambi erano stati sempre molto riservati sulla loro vita privata, da qualche mese – complice il loro approdo su Instagram – condividere istantanee familiari sui social è diventata un’abitudine molto apprezzata dai fan.