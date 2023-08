Luisa Corna si sposa: chi è il futuro marito Stefano Giovino

Fonte: IPA I matrimoni Vip più belli del 2023

Luisa Corna si sposa. Bellissime le novità che riguardano la cantante che, il 9 settembre, si unisce in matrimonio con il suo fidanzato storico Stefano Giovino. A riportare la notizia è il Giornale di Brescia, in cui viene riportata anche la data delle nozze, che rivela anche il luogo in cui si terrà la cerimonia. Tutto il resto è top secret: la coppia è infatti molto riservata e tende a tenersi lontana dal clamore del gossip. E, in quest’occasione, non sono stati da meno.

Il matrimonio di Luisa Corna a Palazzolo sull’Oglio

Il luogo scelto per le nozze è proprio nella terra di Luisa Corna, la Lombardia, e per la precisione a Palazzolo sull’Oglio. La cerimonia si tiene il 9 settembre alle 11 alla Madonnina, presso il Santuario dedicato alla Madonna di Lourdes. Per il resto, si sa pochissimo. È possibile che l’artista abbia voluto fare le cose in grande stile, perché si tratta del suo primo matrimonio nonostante abbia diverse storie d’amore importanti alle spalle.

È stata infatti fidanzata per 10 anni con il calciatore dell’Inter Aldo Serena, dal 1993 al 2003, per poi iniziare una relazione con Alex Britti che è durata per circa un anno. È stata inoltre al fianco di Valerio Foglia Manzillo, che ha frequentato per qualche mese. La storia d’amore con Stefano Giovino dura invece da 9 anni e, finalmente, hanno deciso di diventare marito e moglie con un rito che si tiene all’inizio di settembre.

Chi è Stefano Giovino

A parlare del suo fidanzato, e di come si siano conosciuti, era stata proprio lei, Luisa Corna. In un’intervista rilasciata nel 2016 aveva infatti rivelato: “È un ufficiale dei Carabinieri è più giovane di me di 15 anni. Ci siamo guardati per la prima volta durante una manifestazione ed è stato colpo di fulmine. Mi dà sicurezza, serenità, sono contenta di averlo incontrato in questo momento della mia vita”.

Stefano Giovino, futuro marito di Luisa Corna, è stato comandante della Compagnia di Chiari dall’agosto del 2014 al settembre 2018. Successivamente si è trasferito a Brindisi e poi a Livorno, dove guida il reparto Supporti del Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania. Per le nozze, hanno comunque scelto di tornare in Lombardia per onorare la tradizione di sposarsi nella terra della sposa. Il matrimonio era stato già rimandato una volta, a causa della pandemia e dell’impossibilità di festeggiare secondo restrizioni, ma ora è arrivato il momento di realizzare questo grande sogno, che aspettano ormai da molto tempo.

La loro storia è cresciuta con il tempo e oggi sono più uniti che mai. Si amano da 9 anni e hanno tenuto a tenere riservata la loro relazione, nonostante lei non abbia mai nascosto la felicità che l’ha travolta all’improvviso. La differenza d’età non ha mai rappresentato un problema e, anzi, lei lo ha sempre dichiarato in tutte le interviste rilasciate nel corso degli anni. Tra loro c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine, un momento che le ha cambiato la vita. 57 anni lei, 42 lui: ora è il momento di compiere il passo successivo e diventare marito e moglie.