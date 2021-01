Anna Safroncik, addio alla nonna: il toccante messaggio su Instagram

editato in: da

Anna Safroncik, i 40 anni dell’attrice tra carriera e vita privata

Anna Safroncik ricorda la nonna con un toccante messaggio su Instagram. L’attrice ha detto addio alla donna con un post pubblicato sul suo profilo, dedicandole parole dolcissime. “Buon viaggio mia adorata nonna. È un dolore immenso perderti – ha scritto -. Vivrai per sempre dentro i nostri cuori”. Classe 1981, l’attrice è originaria dell’Ucraina ed è figlia di Lilija Čapkis, nota ballerina e del tenore Jevhenij Safrončik, protagonisti del National Opera and Ballet Theatre.

Il nonno materno di Anna, Hryhoriy Chapkis, era un famoso coreografo. Una famiglia di artisti che ha regalato alla Safroncik un’infanzia immersa nel mondo dello spettacolo e dell’arte. L’esordio dell’attrice era arrivato a soli 4 anni, quando era stata scelta per recitare in Fiaba dello zar Saltan di Aleksandr Puškin, in seguito aveva studiato ballo, musica e canto all’Accademia Nazionale dello Spettacolo di Kiev. A soli 12 anni si era trasferta con la famiglia ad Arezzo iniziando una nuova vita.

La Safroncik è sempre stata molto legata alla sua famiglia, come rivela la dedica per la nonna, ma anche tante dichiarazioni del passato. “I genitori ci danno l’impronta di ciò che ameremo e ciò che odieremo da adulti – ha spiegato qualche tempo fa a Grazia -. Io sono cresciuta amando il palcoscenico, gli applausi del pubblico, l’emozione di una scena”.

La carriera di Anna in Italia è iniziata da Miss Italia, concorso di bellezza in cui era arrivata ottava, in seguito aveva debuttato con Carlo Verdone in C’era un cinese in coma. A regalarle la notorietà il ruolo di Anna Baldini nella soap CentoVetrine. In seguito ha recitato in La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa, Le tre rose di Eva, La matassa di Ficarra e Picone, Il commissario Manara e il film Nine di Rob Marshall.

Riservata e decisa a proteggere la propria privacy, Anna Safroncik è finita spesso nel mirino dei gossip. Prima a causa di un presunto flirt con Matteo Mammì, ex di Diletta Leotta, poi per via di un incontro – smentito – con Ignazio Moser in Sardegna nel periodo in cui lo sportivo era in crisi con Cecilia Rodriguez. Oggi l’attrice è fidanzata con Tommaso Cicchinelli, accanto a lei in questo momento così difficile.