Amici, perché Pierpaolo è stato eliminato da Veronica Peparini: “Mi viene da piangere”

Il tempo corre veloce verso il Serale e la Scuola di Amici non perdona più nemmeno la minima incertezza. Lo sa bene Pierpaolo Monzillo, protagonista di un’uscita di scena che ha lasciato un po’ di amaro, non tanto per il verdetto (alla fine, il suo posto è stato già messo quasi in dubbio durante l’ultima puntata della domenica), quanto per la sofferenza con cui è stato pronunciato. Non sono mancati infatti momenti di commozione, perché Veronica Peparini ha preso una dura scelta: la sua squadra è ora davvero dimezzata.

Amici, Veronica Peparini elimina Pierpaolo Monzillo

Non è stata una scelta facile per Veronica Peparini, che si è presentata in studio nella puntata del DayTime di Amici del 21 gennaio 2026 visibilmente provata per quello che è apparso come un vero e proprio atto di resa. “So che in questo momento stai soffrendo e dispiace anche a me. Sono emotiva, mi viene persino da piangere, ma non so davvero come fare: dove ti porto? Avrò sempre questi due ‘no’, capito?”, ha confessato l’insegnante rivolgendosi al suo allievo e indicando i colleghi. Una decisione drastica che sembra nata più dalla paura di non poterlo proteggere durante il Serale che da una reale mancanza di fiducia nel suo talento.

Per la Peparini, il muro alzato da Alessandra Celentano ed Emanuel Lo è diventato insormontabile. La prof si è sentita messa all’angolo, costretta a rinunciare a un ragazzo in cui ha sempre creduto per “colpa” di un giudizio altrui che non le ha lasciato margini di manovra. Pierpaolo, dal canto suo, ha incassato il colpo con una maturità rara, pur non nascondendo l’amarezza per non essere riuscito a convincere gli altri due maestri del suo miglioramento: “Non sto vivendo questa eliminazione come una sconfitta. (…) Mi dispiace che non abbiate visto il mio miglioramento e che non ci siano stati elementi che vi abbiano portato a pensare ‘ok, potrebbe essere da Serale'”.

Lo scontro inevitabile tra i professori dopo l’eliminazione di Pierpaolo Monzillo

Come di consueto, l’eliminazione ha acceso la fiamma della polemica. Veronica Peparini non le ha mandate a dire, soprattutto a Emanuel Lo, reo a suo dire di aver cambiato idea su Pierpaolo in modo repentino e ingiustificato. “Quello che mi stupisce e mi ha lasciato basita è lui che della sua danza non fa la tecnica né il movimento mentre ultimamente fa solo quello”, ha tuonato la prof, rivolgendo l’accusa al collega di non aver dato al ragazzo il giusto margine di crescita.

Emanuel Lo ha provato a difendersi, ribadendo di non aver visto i passi avanti sperati in termini di tecnica ed espressione, ma la Peparini è stata un fiume in piena. Anche Alessandra Celentano è intervenuta, ma di fatto ha solo confermato la sua posizione iniziale: per lei Pierpaolo non è mai stato all’altezza del finale di questa edizione. Una guerra di opinioni che lascia l’amaro in bocca e che vede Veronica Peparini restare con un unico allievo, Alex Calu, in una corsa al Serale che si fa ogni giorno più serrata.