Madonna, cosa sappiamo di Madame X: il documentario su di lei

Madonna compie 62 anni: amori, successi, look indimenticabili della regina del pop

Iconica, all’avanguardia, unica: Madonna è tante cose e nel corso della sua lunga carriera ha dimostrato di riuscire sempre a rimanere sulla cresta dell’onda, ma non solo: anche di dettare le regole in fatto di tendenza e mode.

E a breve arriverà sul piccolo schermo con un progetto molto speciale: il documentario dal titolo Madame X. Girato a Lisbona, in Portogallo, mostra al pubblico le esibizioni teatrali della tournée che ha visto come protagonista l’icona pop mondiale nelle vesti di Madame X, un agente segreto che viaggia per tutto il mondo, cambia identità, lotta per la libertà e porta la luce anche nei luoghi più oscuri.

Un progetto che Madonna ha commentato così: “Condividere la mia visione con tutti i fan a livello globale è stato molto importante per me. Un’opportunità per far arrivare il mio messaggio ovunque e mostrare l’abilità artistica senza paragoni di tutti i soggetti coinvolti ad un pubblico ancora più ampio, soprattutto in un momento in cui la musica ha un’importanza vitale e ci ricorda il legame sacro della nostra umanità”.

Madame X Tour è stato creato e diretto da un team coordinato da Madonna. Nel documentario si può ammirare il talento artistico della pop star, ma non solo: sul palco sono saliti 48 artisti tra cui i figli di Madonna, musicisti e ballerini provenienti da tutto il mondo, e l’Orquestra Batukadeiras tutta al femminile, la cui performance di “Batuka” evoca Batuque, uno stile musicale creato dalle donne originarie di Capo Verde.

Il documentario Madame X, invece, è diretto da Ricardo Gomes con la co-regia di SKNX e la direzione musicale di Kevin Antunes.

Per poter ammirare l’ultima performance dell’artista bisognerà attendere l’autunno. Paramount+, il servizio streaming di ViacomCBS e MTV hanno annunciato che debutterà su Paramount+ esclusivamente negli Stati Uniti, in America Latina, in Australia, nei paesi nordici e in Canada a partire venerdì 8 ottobre 2021, mentre per i fan al di fuori di questi Paesi il documentario sarà disponibile su MTV. In Italia andrà in onda su MTV (Sky canale 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (132 e 704 di Sky).

Intanto Madonna attraverso il proprio profilo Instagram, dove spesso pubblica post sia legati alla sua sfera privata che relativi alla sua carriera artistica, ha condiviso il trailer ufficiale del progetto in cui si possono gustare i primi frame di Madame X.