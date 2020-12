Madonna, primo tatuaggio a 62 anni le foto su Instagram con citazione da una sua canzone

editato in: da

Non è mai troppo tardi per farsi un tatuaggio: lo sa bene Madonna che a 62 anni ha deciso di farsi imprimere una scritta indelebile e molto significativa sulla pelle.

Una piccola scritta, molto discreta, che la leggendaria pop star ha deciso di far tatuare nella parte interna del polso. E se la scelta è ricaduta su qualcosa di poco invasivo, è vero che il significato del suo tatuaggio è potente e profondo. La scritta, infatti, è stata realizzata con le iniziali dei suoi sei figli: LRSMES. La prima, Lourdes, è nata nel 1996 dalla relazione di Madonna con il personal trainer Carlos Leon, poi è stata la volta di Rocco che la cantante ha avuto con il regista Guy Ritchie, fino ai quattro figli che ha adottato in Malawi: David Banda, Mercy James e le gemelle Stella ed Esther. Ad accompagnare il carosello di foto, che Madonna ha pubblicato su Instagram, una didascalia davvero evocativa anche per chi non conosce tutti i brani della pop star: “Inked for The Very First Time” ovvero tatuato per la prima volta, un omaggio a una delle sue canzoni più celebri e tra i primi successi: Like e Virgin datata 1984. Il tutto accompagnato dal hashtag family, perché è proprio la famiglia, i suoi sei figli, che Madonna ha voluto incidere sulla pelle.

Una prima volta per la star che ha deciso di condividere con i suoi tantissimi follower su Instagram ogni passaggio di questi momenti emozionanti, dalla scelta della scritta fino alla sessione di tatuaggio. Le foto pubblicate dalla pop star, che la vedono sfoggiare un colore di capelli molto trendy: il rosa, hanno ricevuto tantissimi like e commenti.

Ma dove si tatua una star? Per il suo primo tatuaggio (che magari non sarà neppure l’ultimo) Madonna ha scelto il Shamrock Social Club di Hollywood tra i più famosi negozi di tatuaggi a Los Angeles.

Madonna ha spento ad agosto 62 candeline ed è sempre la regina del Pop, ma anche dei look perché nel corso della sua lunga carriera è sempre stata capace di anticipare i tempi e di dettare moda. Magari adesso anche in fatto di tatuaggi.