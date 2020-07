Lourdes Leon, figlia di Madonna, modella per Miaou (più sexy di mamma...

editato in: da

Lourdes Leon, 23enne figlia di Madonna, ha posato per la campagna estiva del marchio Miaou. Il video, con lei che si rotola sulla sabbia, ricorda e sembra quasi essere un omaggio a quello di Cherish, celebre hit della madre del 1989.

Lourdes Leon, detta Lola, ha ereditato i tratti sensuali del viso della madre, cui somiglia moltissimo, ma i colori e il fisico del padre, Carlos Leon, personal trainer cubano che è stato legato alla pop star dal 1995 al 1997.

Lourdes, però, nonostante la notevole bellezza, a differenza della madre, è meno interessata al mondo dello showbiz. Rare le apparizione sui red carpet, ogni tanto si presta a posare per qualche pubblicità ma la sua vita è concentrata a New York, città in cui vive e studia.

Lourdes ha un fratellastro, Rocco, che Madonna ha avuto dal regista Guy Ritchie, e 4 fratelli adottivi: David Banda, 14 anni, Mercy James, 14 anni, e i gemelli Stella ed Estere, di sette anni.

Lola è molto legata alla madre, con cui è cresciuta. Domenica 21 giugno, giorno della festa del papà negli Usa, la cantante ha postato vari scatti insieme ai suoi figli, con la didascalia: “Buona festa del papà a me e a tutti i genitori là fuori che fanno del loro meglio per coltivare, guidare, ispirare e insegnare!”.