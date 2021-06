Madonna, la dolcissima dedica social per i 90 anni del papà

editato in: da

Momenti bellissimi condivisi in famiglia, per celebrare un compleanno davvero speciale: Madonna ha voluto così rendere omaggio a suo papà, Silvio Ciccone, che ha compiuto ben 90 anni. E gli ha dedicato delle parole splendide, che ha pubblicato su Instagram.

“Mio padre è un sopravvissuto, cresciuto come immigrato italiano negli Stati Uniti e affrontando molti traumi, ma lavorando sempre duramente per tutto quello che ha avuto” – ha scritto Madonna sul suo profilo social, ricordando le umili origini del papà. Silvio Anthony Ciccone è infatti venuto al mondo nel 1931 da genitori italiani (e più precisamente abruzzesi) che erano emigrati in America pochi anni prima. Non ha avuto vita facile, ma non si è mai lasciato abbattere dalle difficoltà incontrate lungo il suo cammino. E, quando la sua prima moglie – e mamma di Madonna – è morta di tumore, lasciandolo solo con una bimba di appena 5 anni, si è rimboccato le maniche.

I rapporti tra la popstar e suo padre non sono stati sempre molto stretti: in passato hanno avuto diverse incomprensioni che li avevano spinti ad allontanarsi. Ma negli ultimi anni sono riusciti a risolvere le vecchie ruggini, ritrovando un bellissimo legame. Le parole di Madonna sono testimonianza dell’amore che c’è tra di loro, anche se per un periodo quel sentimento era rimasto offuscato dal rancore: “Mi ha insegnato l’importanza del duro lavoro e del guadagnarsi la propria strada nella vita” – ha ammesso l’artista – “Ancora grazie. È stato speciale trascorrere il tuo 90esimo compleanno con te e i miei ragazzi nel tuo vigneto”.

Silvio Ciccone ha infatti messo su un’azienda vinicola nel Michigan, ed è in quella incantevole cornice naturale che Madonna ha voluto festeggiare il papà. Con lei, un’allegra brigata di ragazzi che si sono divertiti tra le vigne: oltre a Lourdes, la sua primogenita, c’erano anche Rocco John, David Banda, Mercy James e le gemelle Stella ed Estere. Tutti insieme, hanno trascorso una giornata bellissima che ha suggellato (se ancora ce ne fosse bisogno) la ritrovata armonia in famiglia. E naturalmente non è mancata una strepitosa torta di compleanno a due piani, riccamente decorata con frutta di stagione.

Il tutto è stato immortalato in un video che Madonna ha condiviso su Instagram, nel quale abbiamo potuto ammirare i momenti più emozionanti di questa riunione di famiglia. Un regalo di compleanno stupendo per papà Silvio, che ha goduto per un’intera giornata del calore dei suoi cari.