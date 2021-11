Madonna che filtri! Ennesima provocazione o ultima spiaggia?

Madonna compie 62 anni: amori, successi, look indimenticabili della regina del pop

C’era una volta un italo-americana della periferia di Detroit, che pur non essendo particolarmente intonata, particolarmente bella o particolarmente “fisicata”, voleva diventare una pop star. E dimostrare al mondo che dai sobborghi poveri si poteva conquistare il mondo. Bastava possedere personalità, carisma e una incredibile fame di successo. Madonna Louise Veronica Ciccone di personalità carisma e fame di gloria ne aveva da vendere. E uniti alla sua grande capacità di reinventarsi ogni volta, cambiare pelle come i serpenti, non solo quella giovane ragazza di Pontiac, sobborgo di Detroit, è diventata il fenomeno Madonna, ma è stata capace di mantenere il successo per 40 anni (la prima hit è del 1982).

Madonna che ammetteva di essere una “materiale girl”, madonna che infarciva i suoi testi di allusioni sessuali, Madonna che metteva un Gesù di colore sulla croce (Like a Prayer), Madonna che già negli anni ’90 parlava liberamente della sua bisessualità, Madonna che è stata amica, dei migliori artisti, pittori, musicisti e scrittori, della scena underground newyorkese. Madonna che è stata la prima vera girl power della musica.

“Madonna ha cambiato il ruolo delle donne nella musica pop. Ha dato alle donne il potere, la capacità di fare di più che registrare solo successi di danza, e ha portato al cambiamento nel settore che ha dato alla luce oggi ogni singola pop star” hanno scritto di lei.

Anche oggi, a 63 anni, Madonna continua a far parlare di sé, ma a ben guardare, i motivi per cui lo fa sono assai diversi e meno rivoluzionari. I suoi album non riescono a uguagliare il successo di un tempo ( il progetto Madame X è stato un mezzo flop). Però Madonna viene paparazzate e finisce sui magazine perché è fidanzata con un ragazzo di 26 anni, 35 meno di lei; Madonna va da Jimmy Fallon (s)vestita e si fa sculacciare in diretta.

Madonna posta continuamente foto e video sui social completamente filtrata, calze a rete, curve generosamente esibite, sguardo lascivo e ammiccante. E i suoi fan spesso faticano a riconoscerla, totalmente trasformata dai filtri di Instagram.

Madonna continua a voler provocare e stupire, e cerca tutti i modi per farlo. Ma noi che siamo stati “Madonnare nell’anima” fin dagli anni ’80, che abbiamo ballato a squarciagola ai suoi concerti e ci siamo vestite come Susan che cercavano tutti disperatamente o “Like a Virgin”, la guardiamo e pensiamo che forse, a 63 anni, ci sono altri modi per attirare l’attenzione. Perché ad un certo punto devi capire che non puoi continuare a denudarti e ammiccare anche quando sei fuori tempo massimo. O rischi di trasformarti nella caricatura di te stessa.

Oppure, chissà, siamo noi che siamo invecchiati, lei è sempre Madonna, coerente con se stessa e il suo personaggio fino alla fine, e continua a stare avanti a tutti. Forse ci sta solo dicendo che anche a 60 anni suonati si può fare quello che si vuole, (s)vestirsi come si vuole, amoreggiare con chi si vuole. E il suo “rebel heart” batterà sempre più velocemente del nostro.