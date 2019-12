Chi è Ahlamalik Williams, il nuovo fidanzato di Madonna

editato in: da

Si chiama Ahlamalik Williams il nuovo fidanzato di Madonna, giovanissimo ballerino che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe riuscito a rubare il cuore della popstar. 26 anni e una carriera in ascesa, il performer da tempo era stato indicato come la nuova fiamma della cantante, ma solo di recente è arrivata la conferma della love story.

A ufficializzare la storia alcune foto postate dal Daily Mirror in cui la 61enne abbraccia il ballerino nel balcone di un lussuoso hotel a Miami. Negli scatti è facile intuire la grande confidenza fra i due: Ahlamalik stringe Madonna, le sorride e le massaggia le spalle. Lei sembra molto a suo agio e sul balcone spunta anche Lourdes Ciccone con il misterioso fidanzato.

Ma chi è il ragazzo che ha stregato la regina del pop? Ahlamalik Williams è originario di Sacramento e figlio di un noto ballerino che ha lavorato con street performer a Las Vegas. La sua carriera ha spiccato il volo nel 2013 quando è entrato nel corpo di ballo del Cirque du Soleil, partecipando allo spettacolo Michael Jackson One.

Il suo talento non è passato inosservato e poco dopo Madonna l’ha scelto come ballerino per il suo tour. Nel 2015 quindi Ahlamalik Williams ha preso parte al Rebel Heart viaggiando in America, Europa e in Asia. Lady Ciccone l’ha voluto accanto a sè anche in occasione del Madame X World Tour. I gossip su una possibile relazione erano iniziato qualche settimana fa quando Madonna aveva postato su Instagram un video in cui il ballerino le insegnava a twerkare. Ai fan non era sfuggita la sintonia fra i due professionisti, ma la popstar non aveva commentato.

Non è la prima volta che Madonna si innamora di un ballerino con cui condivide il palco, ma soprattutto di un ragazzo più giovane di lei. Dal 2010 al 2013 è stata legata a Brahim Zaibat, ballerino che all’inizio della loro storia d’amore aveva 23 anni. In seguito si è innamorata del 26enne Timor Steffens e del modello Kevin Sampaio, di 31.