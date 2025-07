Mary di Danimarca, la misteriosa vacanza all’estero con suo marito

Il Re e la Regina non si vedono da giorni e pare che stiano trascorrendo alcuni giorni di relax vicini a casa e non in Tasmania, dov'è Mary di Danimarca ha incontrato la sua famiglia

IPA Mary di Danimarca

In un’estate in cui le agende reali sembrano essersi alleggerite dai tanti impegni in programma, Re Federico e la Regina Mary di Danimarca hanno scelto di concedersi una pausa da tutto e di fuggire in una sorta di fuga d’amore facendo perdere praticamente le loro tracce. I due Sovrani, da tempo al centro di una delicata fase di transizione della Monarchia danese, hanno interrotto temporaneamente le loro incombenze istituzionali, lasciando che fossero altri membri della famiglia Reale a coprire il ruolo di reggenti.

Mary di Danimarca, chi l’ha sostituita al comando

Per alcuni giorni, infatti, la Regina Margherita – che il 31 dicembre 2023 aveva abdicato in favore del figlio Federico X – e il Principe ereditario Cristiano hanno assunto le funzioni regali, confermando così che Federico e Mary sarebbero stati lontani dal territorio danese per diversi giorni. Un’assenza che non è di certo passata inosservata, anche perché il Re è stato visto pubblicamente solo due volte, in occasione del torneo di Wimbledon a Londra all’inizio di luglio, per poi sparire dalla scena dal giorno 7.

Abituata a viaggi oltreoceano, spesso per far visita alla famiglia d’origine della Regina in Tasmania, questa volta Mary di Danimarca ha scelto una destinazione decisamente più vicina, ma altrettanto affascinante. Di certo significativa per la Famiglia Reale di cui ha scelto di far parte, con tutti gli onori e gli oneri che questa decisione ha comportato negli anni. Secondo quanto riportato dal settimanale danese Her og Nu, la coppia Reale avrebbe trascorso le vacanze al Château de Cayx, nel Sud della Francia, accompagnata dai due figli più giovani, i gemelli Vincent e Josephine, quattordicenni.

Dove hanno trascorso le vacanze del mistero

La residenza, incastonata tra i vigneti della regione di Cahors, è da decenni una delle proprietà più care alla Famiglia Reale danese. Acquistata negli anni Settanta dalla Regina Margherita e dal suo defunto marito, il Principe Henrik, la tenuta ha visto una lunga opera di restauro, diventando una dimora estiva dallo charme discreto e raffinato. Il Castello, risalente al XV secolo, è anche sede di una rinomata azienda vinicola che si estende su oltre venti ettari.

Non è raro che i Reali danesi trascorrano qui parte dell’estate, e il ritorno al Cayx sembra confermare quanto questa residenza sia percepita come un luogo di famiglia, lontano dalle dinamiche ufficiali. Al termine della vacanza, Re Federico e la Regina Mary sono rientrati in Danimarca, precisamente il 21 luglio, ma finora non sono ancora apparsi in pubblico. Si prevede che la coppia si trasferisca il 28 luglio al castello di Gråsten, altra tradizionale residenza estiva della famiglia dove trascorrono le vacanze ogni anno.

Nel frattempo, la quiete del Castello francese non è stata interrotta: vi soggiornano ora il Principe Joachim, fratello di Federico, con la moglie Marie e i loro figli. Le immagini condivise sui social dal Conte Nikolai, figlio maggiore di Joachim, mostrano scorci di vita familiare e serate rilassate, tra brindisi al tramonto e giardini fioriti. “Non c’è niente di meglio che tornare nel mio posto estivo preferito”, ha scritto Nikolai sotto una foto, sottolineando l’atmosfera serena e affettuosa che circonda la tenuta.