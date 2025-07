Mary di Danimarca, spiacevole e doloroso incidente in pubblico

Getty Images Mary di Danimarca

Mary di Danimarca e suo marito Federico sono ufficialmente trasferiti nella loro residenza estiva per un periodo di vacanza. Ma durante la cerimonia di benvenuto, la Regina è stata vittima di un incidente spiacevole e doloroso. Infatti, è stata punta da una vespa che è volata sotto la sua gonna, sollevatasi a causa del vento.

Mary di Danimarca, il doloroso incidente con una vespa

Dopo aver sciolto il mistero del viaggio all’estero in compagnia di suo marito Federico, Mary di Danimarca e consorte sono entrati ufficialmente nella loro residenza estiva a Gråsten. I Sovrani hanno fatto il loro ingresso ufficiale lunedì 27 luglio nella località di vacanza, dove sono stati accolti con una calorosa cerimonia di benvenuto.

Tra l’altro a sorpresa, con Mary e Federico erano presenti anche due dei loro quattro figli, Isabella e Vincent, mentre, come ha spiegato Sua Maestà, il Principe ereditario Christian e sua sorella Josephine li raggiungeranno più in là.

Dunque, grande festa per l’arrivo dei Sovrani al castello di Gråsten, nella regione dello Jutland, che si trova nella Danimarca meridionale. Mary e Federico sono stati ricevuti dalle autorità locali, la Regina ha ricevuto un mazzo di fiori, il Re ha tenuto un breve discorso ed entrambi hanno stretto mani, scambiato battute con gli abitanti del posto.

Insomma tutto si stava svolgendo con grande armonia e calore, finché qualcosa è andato storto. Mary, a un certo punto, si è rabbuiata, si è toccata la gamba massaggiandola e ha parlato concitata con il marito.

Anche se non si è scomposta, è apparso evidente agli astanti che qualcosa era accaduto. In effetti, la Regina è stata punta da una vespa, come è testimoniato da un video condiviso sulla pagina Instagram queenmaryfanpagebysophie.

Mary ha mantenuto il sangue freddo e il controllo ma è evidente che la puntura è stata piuttosto dolorosa. Il vento ha sollevato l’ampia gonna della Regina e una vespa si è infilata sotto, restando bloccata lì sotto.

Mary di Danimarca, l’abito Paisley di ME + EM

L’abito scelto da Mary di Danimarca per iniziare il periodo di vacanza è firmato dal brand londinese ME + EM. Si tratta di un modello sbracciato, a girocollo, con un ampia cintura a fascia incorporata che però Sua Maestà sembra aver sostituito con un’altra. Il vestito è a sfondo bianco con fantasia Paisley color caramello.

La Regina lo ha abbinato a una giacca in cotone beige di Ralph Lauren, monopetto, con cuciture sul davanti, chiusa da una cintura in cuoio di Max Mara.

Ai piedi indossava delle slingback in rafia di Gianvito Rossi, il marchio italiano di scarpe preferito da Kate Middleton con cui condivide anche l’iconica giacca di Dior. Il look è stato impreziosito da un paio di orecchini in oro e perle, bracciale tennis con diamanti ‘Glory’ e bracciale ‘Esme’ in oro e diamanti. Tutti gioielli sono stati realizzati da Dulong, gioielliere di Copenaghen.