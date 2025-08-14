Queen Mary di Danimarca torna al lavoro dopo le vacanze: ricicla il completo gessato

IPA Mary di Danimarca splende in viola sotto il cielo grigio di Copenaghen

L’estate a corte è ufficialmente finita. Dopo settimane trascorse tra il castello di Gråsten e lo storico Château de Cayx in Francia, Queen Mary di Danimarca è riapparsa in pubblico per il suo primo impegno ufficiale post-vacanze. Fresca, sorridente e con quell’eleganza rilassata che solo una sovrana può sfoggiare, ha presenziato all’inaugurazione del nuovo centro di ascolto Headspace Tårnby, dedicato al supporto psicologico gratuito e anonimo per ragazzi dai 12 ai 25 anni. Al suo fianco, l’ex primo ministro danese Poul Nyrup Rasmussen e il sindaco di Tårnby Allan S. Andersen.

Mary di Danimarca: un ritorno al lavoro “business casual”

Per la sua rentrée regale, Queen Mary ha scelto un look che racconta molto del suo approccio alla moda: elegante ma accessibile, formale ma con un tocco di leggerezza. Ha indossato un completo in lino azzurro gessato firmato Ralph Lauren, già visto lo scorso giugno alla cerimonia di diploma del figlio, il principe ereditario Christian.

Il blazer monopetto, dal taglio morbido e con rever classico, è abbinato a pantaloni ampi a vita alta, entrambi percorsi da sottili righe bianche verticali che slanciano la figura. Questa volta la Regina ha scelto di rinunciare alla cintura in coordinato vista nella precedente occasione, lasciando che la linea fluida del completo parlasse da sé.

Sotto la giacca, un top bianco minimal in contrasto netto con il blu, mentre ai piedi ha optato per sandali color cuoio con tacco medio, perfetti per un evento diurno all’aperto. I gioielli, come sempre, discreti ma preziosi: un pendente geometrico in oro giallo e un bracciale sottile, dettagli che completano il look senza rubare la scena.

IPA

Dal relax estivo alla ripresa degli impegni

Il ritorno di Mary segna anche la fine di un mese insolitamente tranquillo per la famiglia reale danese. Dopo gli impegni ufficiali di inizio estate, la sovrana ha trascorso buona parte di luglio in vacanza con il re Frederik X e i figli più piccoli, i gemelli Vincent e Josephine.

Prima tappa, come da tradizione, il castello di Gråsten, nel sud della Danimarca, meta estiva amatissima dalla famiglia. Poi il trasferimento in Francia, nella tenuta di famiglia Château de Cayx, un maniero del XV secolo acquistato dalla regina Margrethe e dal principe Henrik negli anni Settanta e oggi trasformato anche in prestigiosa azienda vinicola.

Tra giornate di sole nei giardini, cene in famiglia e passeggiate nella campagna francese, Mary ha avuto il tempo di ricaricare le energie. La pausa è stata così lunga che, a reggere la carica di reggente nelle ultime settimane, si sono alternati la regina Margrethe e il principe Christian.

IPA

Un look che racconta uno stile

La scelta di riproporre un outfit già indossato non è casuale: è un segnale di coerenza stilistica e di attenzione alla sostenibilità, due elementi sempre più presenti nel guardaroba delle royal europee. Il completo gessato in lino, seppur firmato da una maison americana, si inserisce perfettamente nello stile di Queen Mary, fatto di capi versatili e riutilizzabili, capaci di passare dal formale al casual con pochi accorgimenti.

Il modello indossato dalla sovrana non è più disponibile nelle collezioni attuali di Ralph Lauren, ma il brand continua a proporre completi gessati simili. In passerella, il tailleur in lino si abbina spesso a sandali metallici o mocassini stringati; Queen Mary, invece, lo declina in chiave regale ma rilassata, perfetta per una giornata di incontri istituzionali.