Fonte: IPA Vera Wang

Si è molto parlato dell’incredibile forma fisica della stilista Vera Wang, che a 74 anni mostra l’aspetto di una 30enne. Poco si sa, invece, delle figlie della designer, che sono protagoniste con lei di un adorabile scatto di famiglia natalizio. Ma a colpire, più che l’indiscutibile affiatamento tra le donne nell’immagine, è l’estrema somiglianza delle tre: nonostante i 40 anni di differenza che separano Vera dalle figlie, in molti fanno notare come la Wang, più che la madre delle ragazze, sembri una terza sorella.

Lo scatto di Vera Wang con le figlie

Le Kardashian hanno delle nuove rivali: non parliamo delle star di un altro reality televisivo, bensì della stilista Vera Wang e delle sue figlie, che hanno illuminato il Natale con bellissimo scatto di famiglia. Nella foto in questione, pubblicata sui suoi social, la designer 74enne posa in compagnia di Cecilia, 33 anni, e Josephine, 30 anni, nate dalla relazione con l’ex marito Arthur P. Becker. Le tre donne sfoggiano un look coordinato, indossando degli abiti creati dalla stessa Wang, ovvero degli scintillanti longdress in seta di colore blu. Mentre il modello indossato dalla stilista è caratterizzato da suggestivi dettagli floreali sulla spalla, Cecilia e Josephine prediligono invece semplici spalline sottili, a cui abbinano un simpatico cappello di Natale. Anche i gioielli sfoggiati dalle tre fanno parte della Vera Wang Love Collection.

“Io e le mie ragazze” scrive la designer accanto allo scatto, spiegando anche “Siamo così felici insieme”. Ma più che gli outfit, pur bellissimi, sfoggiati dalla famiglia Wang, a colpire i followers è stata l’incredibile somiglianza tra le tre, e il fatto che, nonostante i 74 anni, Vera più che la mamma sembri una terza sorella delle due ragazze. “Sembrate gemelle” scrive qualcuno, mentre un altro utente sottolinea “Siete bellissime”. Scorrendo la lista dei commenti, si leggono solo complimenti per la stilista e le sue due figlie: “Più che mamma e figlie sembrate tre sorelle”.

E in effetti, guardando con attenzione lo scatto, i quarant’anni che separano Vera da Cecilia e Josephine sembrano quasi scomparire: ancora una volta, la stilista si dimostra un’eterna ragazza. E lo spirito del Natale non fa altro che accentuare il suo aspetto sorprendentemente giovanile.

I segreti di bellezza della stilista

Oltre che per le sue bellissime creazioni da sposa, Vera Wang ha fatto spesso parlare per la sua incredibile forma fisica. A 74 anni compiuti, la stilista ne dimostra almeno 30 in meno, e la genetica sembra essere la sua più grande alleata. Mentre alcune colleghe come Jennifer Lopez decantano i benefici di dieta e skin routine, i segreti di bellezza della designer sono molto distanti da quello che si potrebbe pensare. A tavola, infatti, non rinuncia a concedersi dei piccoli peccati di gola, come una cena da McDonald’s o qualche bicchiere di vodka.

I meriti maggiori, tuttavia, vanno al suo lavoro: “Lavoro da tutta la mia vita, quindi credo sia quello. Il lavoro ti mantiene giovane e ti stimola in continuazione”. E, a giudicare dai numerosi scatti che la ritraggono bellissima ed impeccabile, non si può non crederle.