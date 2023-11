Fonte: IPA Vera Wang

A 74 anni, Vera Wang sembra aver scoperto l’elisir di eterna giovinezza. La stilista statunitense di origini cinesi appare sembre in splendida forma sul red carpet, e in molti si chiedono quale sia il segreto del suo fascino intramontabile. La bella imprenditrice dimostra infatti almeno 20 anni in meno di quelli dichiarati all’anagrafe, e il merito non sarebbe di costosissimi cosmetici e sacrifici a tavola. In una recente intervista Vera ha infatti parlato delle abitudini che l’aiutano a mantenersi giovane, molte delle quali a dir poco… singolari.

I segreti di bellezza di Vera Wang

Gli abiti da sposa di Vera Wang continuano a far sognare intere generazioni di bride to be, ma la stilista spesso fa parlare di sé non solo per le sue creazioni di moda. A 74 anni compiuti, la designer appare in forma smagliante, mostrando un aspetto più giovane di almeno 20 anni rispetto alla sua età anagrafica. Come riesce a combattere lo scorre del tempo? In modo piuttosto insolito, come raccontato in una recente intervista a Page Six.

L’elisir di eterna giovinezza della Wang, infatti, sarebbe il lavoro: “Lavoro da tutta la mia vita, quindi credo sia quello. Il lavoro ti mantiene giovane e ti stimola in continuazione”. E se molte colleghe come Jennifer Lopez decantano i benefici di una sana beauty routine e di una dieta equilibrata, Vera adora concedersi dei piccoli peccati di gola: “Mangio spesso McDonald’s. Posso mangiare hamburger anche per due settimane e poi cambiare” ha spiegato la stilista. Che non rinuncia nemmeno ai dolci: “Adoro le ciambelle. soprattutto con il ripieno alla crema o ricoperte di glassa rosa”.

Non è la prima volta che la designer condivide i suoi segreti di bellezza. Ad alcuni fan che le chiedevano quale fosse il suo siero anti-età su Instagram, lei aveva risposto con ironia: “Lavoro, sonno, cocktail alla vodka e non molto sole“. Insomma, la signora Wang non assolutamente è ossessionata dalla cura del suo aspetto, am si gode la vita con moderazione.

La beauty routine di Vera Wang

Se la dieta non è un fattore particolarmente rilevante per Vera Wang, lo stesso non si può dire per la sua skin routine. La stilista non dimentica mai di applicare sul viso una crema idratante con Fattore di Protezione Solare: “Posso dire che un buon idratante e il filtro solare sono la cosa più importante. Io ho capito un po’ tardi quanto sia importante inserire la protezione solare nella beauty routine, ma adesso è essenziale” ha rivelato qualche anno fa la designer.

“Scelgo il fattore di filtro in base alla città in cui mi trovo. Se sono a Miami o in California sceglierò qualcosa di più forte, forse SPF 55. Ma si di solito mi tengo sul 30. La mia pelle è cambiata molto negli ultimi anni, e adesso molti prodotti che non la irritavano le fanno male” ha aggiunto Vera. Insomma, non c’è bisogno di spendere una fortuna in sieri anti-invecchiamento o maschere nutrienti per mantenere la pelle giovane e sana, ma è fondamentale prendersene cura quotidianamente affinché i risultati perdurino nel tempo. E se lo dice Vera Wang non si può fare altro che crederle.