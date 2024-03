Fonte: IPA Gianluca Grignani

Grande spavento per Gianluca Grignani, che sarebbe stato colpito da un malore improvviso mentre si trovava sul palco di un locale in provincia di Piacenza. Secondo quanto riporta il quotidiano Libertà, il cantautore sarebbe stato soccorso immediatamente e trasportato presso il Polichirurgico Guglielmo da Saliceto dove è stato tenuto sotto osservazione per qualche ora. Le sue condizioni sarebbero risultate buone, tanto da indurre i sanitari a dimetterlo e rimandarlo a casa con tutte le cure del caso.

Come sta Gianluca Grignani dopo il malore a Piacenza

Stando a quanto riportato dal quotidiano locale, sembra che Gianluca Grignani si stesse esibendo in un locale della provincia di Piacenza dove peraltro è molto conosciuto e apprezzato. Il protagonista del Festival di Sanremo 2023, a cui aveva partecipato con una canzone dedicata a suo padre, non si è sentito bene e subito dopo stati chiamati i soccorsi. All’arrivo dei sanitari, il cantautore è stato sottoposto alle prime cure dalla squadra della Croce Rossa che l’ha portato immediatamente in ospedale.

Giunto al pronto soccorso cittadino, l’artista à stato trattenuto in osservazione per qualche ora per poi essere dimesso nella mattinata di lunedì 4 marzo. L’esibizione si è tenuta a qualche settimana dall’avvio del lungo tour che lo porta nuovamente in giro per l’Italia con la data zero a Fontaneto d’Agogna, nel novarese, il 22 marzo. Residui di Rock’n’Roll, che parte dopo la data pilota, lo porta a suonare lungo tutta la Penisola, da Roma a Milano, da Torino a Bari, da Napoli a Firenze fino a Pordenone e Senigallia.

Gianluca Grignani è già tornato sui social per rassicurare tutti sul suo stato di salute che è attualmente buono. Solo una grande preoccupazione per i tanti fan che stavano assistendo alla sua esibizione ma ora che il peggio è passato ha voluto metterci personalmente la faccia per allontanare ogni paura da quelli che hanno assistito al malore nella serata del 3 marzo, oltre che da tutti quelli che ne sono venuti a conoscenza nelle ore successive.

Il dolore per la perdita del padre

L’artista viene dal grave lutto per la perdita del padre, a cui aveva dedicato il brano Quando ti manca il fiato: “E per il resto ognuno giudichi se stesso. Ciao papà”, aveva scritto sui social annunciando la sua scomparsa, avvenuta a qualche mese dall’ultima partecipazione alla kermesse canora che l’aveva visto tornare in scena più carico che mai.

Sul brano, che da un certo punto di vista aveva fatto discutere, aveva invece raccontato: “È nata di getto, dopo una telefonata inattesa di mio padre e che dopo anni mi chiedeva se sarei andato al suo funerale. Poi l’ho lasciata e ripresa più volte. Qualche tempo fa l’avevo anche già presentata a un festival, ma poi la ritirai perché non ero pronto”.

“Perché tu sappia che ti amo lo stesso e per il resto ognuno giudichi se stesso”, recita la canzone, cui si era anche ispirato per l’ultimo saluto lasciato sui social e col quale sembrava aver saldato ogni debito col passato, perdonando anche se stesso per quello che è stato. E che, inevitabilmente, non sarà più.