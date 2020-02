Chi è Ginevra, la sorella di Elettra Lamborghini

editato in: da

Elettra Lamborghini è una vera stella del web: spumeggiante e sempre con il sorriso sulle labbra, ama stare davanti le telecamere. Sua sorella Ginevra sembra essere esattamente l’opposto, molto più riservata e dedita alla sua carriera – lontana dalle luci dei riflettori, ovviamente. Tanto che in molti non sapevano nemmeno della sua esistenza, fino a poco tempo fa.

Elettra può vantare una famiglia decisamente molto numerosa: ha ben quattro tra fratelli e sorelle, e Ginevra è la penultima ad aver allargato la schiera dei Lamborghini. Classe 1994, la ragazza ha deciso di seguire le orme di nonno Ferruccio e di papà Tonino, lavorando presso l’azienda di famiglia, che rappresenta uno dei brand del lusso italiano tra i più conosciuti al mondo. Mentre Elettra, con il suo carattere esuberante e tutto pepe, si è fatta conoscere in televisione e sul web diventando un vero e proprio personaggio dello spettacolo, Ginevra ha preferito proseguire negli studi.

Dopo il diploma, la giovane si è laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. In seguito si è iscritta alla facoltà di Culture e Tecniche del Fashion presso l’Università degli Studi di Bologna, così da seguire le sue inclinazioni pur rimanendo vicina alla famiglia. Nel contempo ha iniziato a lavorare nel settore delle comunicazioni presso la maison Lamborghini. Una carriera decisamente diversa da quella di sua sorella, insomma.

Ma in comune con lei ha la passione per la musica: Elettra ha già pubblicato diversi singoli ed è persino stata scelta tra i cantanti del Festival di Sanremo 2020, mentre sua sorella ama cantare a livello amatoriale. Sul suo profilo Instagram possiamo ascoltare spesso la sua splendida voce, intensa e profonda. E poi Ginevra è molto brava al pianoforte e alla chitarra, mostrando un talento decisamente fuori dal comune. Senza contare che ha preso lezioni di recitazione, così da avere una formazione a tutto tondo.

Sempre sbirciando tra le sue foto, possiamo notare come la ragazza sia una grande amante della moda. Meno avvezza ai look stravaganti che spesso caratterizzano le scelte stilistiche di Elettra, è sempre molto elegante e attenta alle ultime tendenze. Inoltre ama fare sport e tra le sue attività preferite c’è lo yoga, una disciplina che permette di rimanere in forma e di liberare corpo e mente dallo stress quotidiano.