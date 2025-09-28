Anticipazioni Amici del 28 settembre: Fagnani sorprende nella prima puntata. Ospiti e esibizioni

Web Content Creator e Internet addicted che ama la complessità del reale. La passione più grande? Sciogliere matasse con occhio critico e ironia.

Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

Maria De Filippi torna nel pomeriggio di Canale 5 con una nuova edizione di Amici. Arrivato al 25esimo anno di messa in onda, il talent show che vede sfidarsi i talentosi allievi della scuola più amata di Italia a colpi di canto e ballo, non smette di attrarre l’attenzione dei telespettatori. D’altronde di talenti lo show di Canale 5 ne ha consegnati al grande pubblico parecchi. L’ultimo? Il ballerino Daniele Doria, vincitore della passata edizione.

Amici, le anticipazioni della prima puntata: gli ospiti

Domenica 28 settembre, dalle 14, occhi puntati su Canale 5: torna Amici, che si gioca la gara degli ascolti tv con Domenica In, in onda in contemporanea su Rai 1. Maria De Filippi dà così il via alla 25esima edizione aprendo la puntata per riconsegnare la coppa della vittoria al ballerino e vincitore della scorsa edizione Daniele Doria. Ma una domanda sola assilla gli appassionati del programma: chi saranno gli allievi riusciranno a conquistare un banco nella scuola?

A deciderlo, come sempre, i professori di riferimento. Alessandra Celentano, Emanuel Lo e la ritrovata Veronica Peparini (sostituita lo scorso anno da un’ottima Deborah Lettieri) per il ballo. Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il canto.

Ma a consegnare le maglie ai promettenti talenti della scuola saranno sei ospiti d’eccezione: il cantautore multiplatino Irama, la giornalista Francesca Fagnani, l’attrice e conduttrice tv e radio Geppi Cucciari, il frontman dei The Kolors, Stash, la conduttrice Simona Ventura e il ballerino Giuseppe Giofrè. Per chi non vede l’ora di poter seguire il programma anche nel day-time (da lunedì a venerdì), le lezioni quotidiane iniziano lunedì 29 settembre alle ore 16.25 sempre su Canale 5.

Le indiscrezioni dalle registrazioni

La puntata in onda domenica 28 settembre è in realtà stata registrata il 25, qualche giorno prima, e alcune indiscrezioni sono trapelate.

Secondo quanto riportato da KissKiss.it sembra che la nuova classe di Amici possa accogliere Riccardo Stimolo, Pierpaolo Monzillo, Gabriele Gard, Flavia Buoncristiani, Francesco Saias, Michele (già noto per la sua partecipazione a X Factor), Plasma, Opi, Penelope Maria Massa, Valentina Pesaresi e Michelle Cavallaro, quest’ultima conosciuta per la sua partecipazione al reality show Il Collegio. Per quanto riguarda i ballerini, la classe include Tommaso Troso, Emiliano Fiasco, Matilde Sofia Fazio, Alessio Di Ponzio e Maria Rosaria Dal Monte. Inoltre, Maria De Filippi ha mantenuto la promessa fatta nella scorsa edizione, assegnando un banco al ballerino Alessio, che aveva dovuto interrompere la sua partecipazione a causa di un infortunio. Non ci resta che restare a vedere e goderci la puntata.

Cosa succede nella prima puntata di Amici 25

Come da abitudine le prime settimane di Amici serviranno per formare la classe. Questa edizione non sarà diversa: i professori saranno chiamati a decidere se assegnare o meno il tanto agognato banco all’aspirante allievo/a. Poi seguiranno le lezioni, le gare, le sfide e le eliminazioni in preparazione del Serale. Ma c’è tempo, l’atteso appuntamento in prima serata è previsto per la primavera, quindi godiamoci il programma fin dalle prime battute, per molti versi le più importanti.