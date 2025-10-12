Anticipazioni Amici del 12 ottobre: il duetto vip che non ti aspetti. Ospiti ed esibizioni

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

IPA Maria De Filippi

Maria De Filippi è al timone di una nuova edizione del seguitissimo talent show di Canale 5, Amici, giunto già alla terza puntata, che andrà in onda nel pomeriggio del 12 ottobre 2025, ma che è stata già registrata da qualche giorno. Proprio per questo è possibile anticipare quanto verrà mandato in onda a tutti gli appassionati delle vicende degli alunni della scuola di talenti più nota d’Italia.

Anticipazioni Amici, gli ospiti

Come ogni puntata di Amici, anche il 12 ottobre 2025, la produzione dello show televisivo ha chiamato dei giudici d’eccezione a dire la propria opinione sulle esibizioni dei ragazzi che stanno studiando per coltivare il loro talento nel canto e nel ballo. Nel prossimo episodio del talent show, in particolare, saranno Oriella Dorella e Gigi D’Alessio a giudicare gli alunni in gara.

Il cantante è stato al centro di un siparietto divertente, insieme ad Anna Pettinelli, perché i due si sono lasciati andare a un duetto inatteso. I due hanno cantato, infatti, Let it be, dopo aver battibeccato sul fatto che la conduttrice radiofonica non fa sentire in radio le canzoni dell’artista. Alla fine dell’esibizioni, però, Gigi d’Alessio si è mostrato ironicamente indispettito dalle doti canore della professoressa: “Devo votare o posso denunciare?”.

Ma Maria De Filippi riserverà delle altre sorprese vip ai suoi telespettatori, visto che in puntata si esibiranno anche dei cantanti molto noti e amati dal pubblico. Si tratta di Fabrizio Moro che canterà Non ho paura di niente e Achille Lauro che si esibirà sulle note di Senza una stupida storia.

Le sfide per l’eliminazione e le esibizioni

Anche se l’edizione 2025 di Amici è solo alla terza puntata, le dinamiche della scuola sono già entrate nel vivo e, durante il precedente episodio del talent show, ben cinque allievi sono stati mandati in sfida rischiando, così, l’eliminazione. Ma secondo le anticipazioni di Super Guida Tv, Michele, Frasa, Flavia, Anna e Matilde riusciranno a conservare il loro posto all’interno della scuola.

In particolare le sfide di Flavia, Frasa e Matilde sono state già trasmesse nel daytime. Così sarà anche per quella di Michele, che si è conteso il banco con lo sfidante Marco, cantando Glicine di Noemi. Wad, chiamato a giudicare la prova, deciderà in favore dell’alunno della scuola.

Allo stesso modo anche Anna vincerà la sfida contro la sfidante esterna, Claudia, esperta di danza neoclassica. Sarà Maura Paparo, ex insegnate di Amici ad assegnarle la vittoria.

La classifica di canto della settimana è così composta: Flavia, Valentina, Penelope e Plasma, Riccardo e Gard, Michele e Frasa, Opi, che è, adesso, a rischio eliminazione. La prima in classica ha cantato Diario degli Errori di Michele Bravi, stupendo Gigi D’Alessio. Valentina, invece, si è esibita sulle note di Brividi. Penelope ha cantato The Hardest Part, Plasma Che gusto c’è e Riccardo ha eseguito Amare. Gard, invece, ha portato un classico della musica italiana La canzone del sole e Michele Altalene. L’ultimo in classifica ha cantato, invece, Amandoti.

La classifica di ballo, invece, è stata così stilata: Tommaso, Emiliano, Matilde, Maria Rosaria, Pierpaolo, Alessio, ultimo Alex, che sarà in sfida la prossima settimana insieme a chi lo precede in classifica.