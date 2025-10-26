Anticipazioni Amici del 26 ottobre: eliminazioni tra le polemiche e gli ospiti

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

Una puntata ricca di colpi di scena quella del 26 ottobre, che va in onda, come di consueto, alle 14.00 su Canale5. Stando alle anticipazioni, il pubblico del talent show di Maria De Filippi non rimarrà deluso, con l’eliminazione di tre allievi e l’ingresso di nuovi talenti che andranno a modificare i delicati equilibri nella scuola più famosa della tv. Dopo un mese di lezioni e sfide, la competizione entra nel vivo per i ragazzi: ecco cosa ci aspetta.

Amici, le anticipazioni del 26 ottobre: tripla eliminazione

La puntata di domenica 26 ottobre di Amici di Maria De Filippi si preannuncia già ricca di emozioni e colpi di scena. Stando a quanto trapelato dalle anticipazioni, l’appuntamento segna un momento particolarmente difficile per la classe di cantanti e ballerini, con tre eliminazioni dal programma.

Pare che la ballerina Matilde non sia riuscita a superare la sfidante Paola, nonostante un’esibizione intensa sulle note di Coraline. La giudice, pur riconoscendo la sua espressività, avrebbe evidenziato lacune tecniche che hanno portato alla sua eliminazione. Anche nella classe di canto vedremo un addio: Frasa ha perso la sua sfida contro Angie, che conquisterà il banco entrando così nella squadra di Rudy Zerbi.

Il colpo di scena però arriverà da Alessandra Celentano che, con la sua consueta fermezza, ha deciso di eliminare il ballerino Tommaso, ritenendolo non all’altezza del livello richiesto dalla scuola. “Non voglio illuderlo, non ho visto in lui progressi sufficienti rispetto agli altri ragazzi”, avrebbe detto in puntata.

I tre addii di certo cambieranno gli equilibri all’interno della scuola, mettendo in luce la durezza di un percorso sempre più selettivo.

Amici, gli ospiti della puntata del 26 ottobre

Come sempre Maria De Filippi sa come attirare l’attenzione del suo affezionato pubblico, coinvolgendo alcuni dei personaggi più amati della televisione italiana. L’appuntamento pomeridiano vedrà il gradito ritorno di Emma, che si siederà sulla poltrona di giudice esterna per la gara di canto. Ad affiancarla ci saranno anche TrigNO, vincitore della scorsa edizione, e Rossella Brescia per la sezione danza.

Durante la registrazione, i professionisti di Amici hanno anche reso omaggio ad Angelina Mango, danzando sulle note di Velo sugli occhi.

La classifica

Come sempre il fulcro della puntata sono le esibizioni dei ragazzi: la gara di canto vede la sorprendente vittoria di Riccardo Stimolo, che con la sua performance sulle note de La mia storia con te di Alessandra Amoroso, ha toccato il cuore del pubblico. Pare che Emma sia rimasta visibilmente colpita dalla performance del ragazzo, lodandolo per aver mostrato, finalmente, “un po’ di personalità”.

All’altra estremità della classifica si posiziona Penelope. Emma, con un consiglio “da sorella maggiore”, la invita a smettere di imitare e a cercare urgentemente la sua vera identità vocale. Un momento di grande sportività avviene invece in coda alla classifica: quando i posti a rischio finiscono a Plasma e Opi, è Plasma a farsi avanti e a offrirsi volontariamente per la sfida, riconoscendo il valore dell’esibizione del compagno.

Nella gara di ballo, invece, la vetta è conquistata da Maria Rosaria. L’ultima posizione spetta ad Anna, mentre il ballottaggio per la prossima sfida si decide tra Alex e Pierpaolo, con quest’ultimo scelto dai compagni.