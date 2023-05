Ezio Greggio e Romina Pierdomenico si sono lasciati: brusca rottura dopo le polemiche

La storia d’amore tra Ezio Greggio e Romina Pierdomenico è finita. La rottura, annunciata attraverso una story di Instagram, è avvenuta dopo 5 anni d’amore e conferma i motivi dell’assenza della modella e speaker radiofonica al matrimonio del figlio di lui. I due, che hanno affrontato tutto e tutti pur di difendere la loro relazione, hanno dichiarato di avere progetti di vita diversi e di aver trasformato l’amore in una profonda amicizia, basata sull’affetto e sulla stima reciproci.

I motivi della rottura tra Ezio Greggio e Romina Pierdomenico

Solo pochi minuti, per una storia su Instagram in comune, per spiegare i motivi dietro la rottura di una storia d’amore che durava da molti anni: “La bella storia con Romina è finita alcune settimane fa. Entrambi abbiamo progetti diversi per la nostra vita, la storia è diventata una grande amicizia. Tanto che è venuta giorni fa anche al mio Monte Carlo Film Festival e il nostro continua a essere un rapporto aperto e sereno. Sono stati cinque anni indimenticabili. W Romina”.

Un amore che sembrava solidissimo e che oggi finisce in maniera quasi affrettata, inattesa per i tanti fan della coppia pronti a supportarli contro dicerie e malelingue. Eppure, entrambi sembrano certi di questa decisione presa con la consapevolezza che l’amore continua sotto diverse forme. I primi indizi, comunque, c’erano stati. La Pierdomenico, sempre al fianco di Ezio Greggio in ogni occasione, non ha preso parte al matrimonio del figlio di lui – Giacomo – al quale il conduttore di Striscia La Notizia ha partecipato da solo. Romina era invece presente all’ultima edizione del Festival di Montecarlo, ideato dal suo ex fidanzato, con Elenoire Casalegno e il Principe di Monaco Alberto.

Una storia d’amore lunga 5 anni

Nonostante sia finita, la storia d’amore tra Ezio Greggio e Romina Pierdomenico ha dimostrato che il vero amore non conosce differenze d’età. Importante quella che intercorreva tra di loro, ben 38 anni, ma per entrambi non ha mai rappresentato un problema. Anzi, nelle loro tantissime uscite pubbliche sono sempre apparsi molto affiatati, complici, tant’è che la notizia della fine del loro amore ha destato grande sorpresa in tutti.

“Quando io e Ezio ci guardiamo, ci capiamo al volo. Poi è bello ridere, avere un senso spiccato dell’umorismo. Lo abbiamo entrambi, e una buona parte della nostra storia è fatta di risate”, aveva dichiarato lei a Gente, confermando che la sintonia tra loro non era apparente ma un elemento importantissimo della loro vita quotidiana.

A fine gennaio 2023, avevano partecipato come coppia al programma Verissimo: “La differenza d’età non mi ha mai preoccupata, mi sono sempre piaciute persone più grandi di me. Certo poi ammetto che ha tanti anni in più e mi sono fatta delle domande all’inizio, ma il suo spirito mi ha rapita, mi ha fatta innamorare”. E, sulla gelosia, aveva raccontato: “Ezio ha avuto diverse donne, quindi io ero più piccola e all’inizio avevo l’occhio attento, ma ora c’è consapevolezza e il rapporto è cresciuto. Adesso è diventato lui molto geloso di me”. A distanza di pochi mesi, precisamente il 12 maggio 2023, arriva l’annuncio della rottura.