Charlene di Monaco, Alberto da solo in Germania. E a Montecarlo è con un’altra

Charlene di Monaco è sempre più assente dalla vita di suo marito Alberto, nonostante non manchi a moltissimi degli impegni istituzionali ai quali è chiamato a presenziare il Principe. E, mentre si rincorrono voci sempre più insistenti che la vedrebbero incinta, l’ex atleta olimpica non ha partecipato al viaggio in Germania che lui ha intrapreso con i gemelli Jacques e Gabriella.

Charlene di Monaco, Alberto si consola con Jacques e Gabriella

È stato un padre single per moltissimi mesi, quelli in cui sua moglie è rimasta bloccata in Sudafrica a causa di una grave infezione otorinolaringoiatrica che l’ha costretta a molteplici interventi perché il disturbo si risolvesse per il meglio. Alberto di Monaco è stato al fianco dei suoi figli in ogni momento, aiutato dalle sorelle Carolina e Stephanie di Monaco (appena diventata nonna), fino a che la Principessa non ha fatto ritorno alla Rocca.

Il Principe è inoltre solito lavorare moltissimo poiché, a differenza degli altri Reali europei, non ricopre solo ruoli di rappresentanza. È infatti il Capo dello Stato di Monaco e per la sua scrivania passano tutte le decisioni che riguardano il suo Paese. Nonostante i tanti impegni, Alberto di Monaco trova comunque il tempo per lo svago e per i suoi figli Jacques e Gabriella, che sta crescendo insieme a sua moglie.

Immancabile, invece, Sean Wittstock – fratello di Charlene di Monaco – e sua moglie Chantell e i loro figli Raigen e Aiva-Grace. Nonostante siano “Reali” acquisiti, i fratelli della Principessa amano moltissimo la vita alla Rocca, in particolare Gareth, che qui si è trasferito subito dopo il matrimonio della sorella. È stato inoltre un punto fermo per i gemelli quando la loro mamma era in Sudafrica e ha cercato di non far sentire loro la sua mancanza. La famiglia Grimaldi è inoltre solita visitare il parco, dove si era fatta vedere anche nel 2021, mentre Alberto ha portato più volte i bambini a Disneyland.

La famiglia, che ha dovuto fare a meno di Charlene, si è recata in Germania in gran segreto per una visita all’Europa-Park Rust nel Baden-Württemberg, per la quale i gemelli sono sembrati davvero entusiasti. L’assenza della Principessa fa quindi pensare che le voci sulla sua gravidanza siano assolutamente fondate. Sono infatti settimane che cerca di mascherare le forme morbide tipiche della dolce attesa, ma da Palazzo tutto tace.

Fonte: Getty Images

Alberto di Monaco al Festival della Commedia di Montecarlo

Come da tradizione, il Principe ha presenziato al Festival della Commedia di Montecarlo dove è apparso felice accanto a una splendida Mira Sorvino. L’attrice era presente alla manifestazione con il marito Christopher Backus e ha posato sul red carpet proprio al fianco di Alberto di Monaco. Impeccabile nel suo abito nero lungo ed elegante, con ampia scollatura, ha avuto modo – inoltre – di parlare del padre Paul scomparso a luglio 2022, purtroppo dimenticato alla cerimonia degli Oscar 2023.

Fonte: Getty Images

Sul palco della kermesse condotta e ideata da Ezio Greggio, c’era anche Elenoire Casalegno, giunta a Montecarlo per co-condurre la serata di gala. Di fronte al pubblico, anche il Principe Alberto di Monaco che ha partecipato alla manifestazione con grande entusiasmo, mentre di Charlene non c’era traccia.