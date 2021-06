Romina Pierdomenico, la fidanzata di Ezio Greggio e il dramma della malattia

editato in: da

Chi è Romina Pierdomenico, la fidanzata di Ezio Greggio

Romina Pierdomenico, la bellissima fidanzata di Ezio Greggio, ha parlato per la prima volta delle difficoltà legate alla malattia di cui soffre da quattro anni. Un male che è arrivato all’improvviso, cambiando le sue abitudini e portandola anche a fare delle rinunce sul fronte lavorativo.

La modella e showgirl, che abbiamo visto al timone dell’ultima edizione de La Sai l’Ultima?, ha rivelato al magazine Ok Salute di soffrire di psoriasi guttata, una variante della “classica” e diffusa psoriasi (quella cronica) e molto più aggressiva. A causa di questa malattia Romina si è ritrovata improvvisamente il corpo ricoperto da piccole macchie, come se le fosse esplosa addosso una gigantesca e dolorosa eruzione cutanea.

Un vero dramma che l’ha profondamente destabilizzata e sconfortata e che l’ha messa in difficoltà anche sul lavoro: “Mi sono ritrovata senza lavoro e i tempi lunghi di guarigione mi impedivano di programmare qualsiasi colloquio. Non vedevo una via d’uscita e mi sono abbandonata allo sconforto”, ha raccontato a Ok Salute.

Romina Pierdomenico si è rivolta subito ai medici, ottenendo purtroppo delle diagnosi sbagliate che non hanno fatto altro che prolungare la sua agonia. Finché in un altro ospedale, finalmente, alcuni specialisti sono giunti alla diagnosi corretta e la showgirl ha potuto iniziare a seguire una terapia mirata.

In realtà la psoriasi guttata nasconde molto più delle semplici macchie pruriginose sulla pelle. Come da lei stessa affermato, i medici le hanno spiegato che la malattia è legata sì a una predisposizione, ma anche a uno stile di vita sbagliato e all’eccessivo stress.

Per questo motivo, oltre a seguire la vera e propria terapia farmacologica, Romina ha dovuto cambiare vita abbandonando gli eccessivi allenamenti, facendo tutto con maggiore lentezza ed evitando di agitarsi troppo. Il suo corpo e la sua mente avevano bisogno di riprendersi e rigenerarsi e, con pazienza, alla fine è riuscita a tenere a bada la malattia.

La compagna di Ezio Greggio, con il quale convive da anni a Montecarlo, ha raccontato anche qualche altro dettaglio. Ha imparato a cucinare pietanze salutari e con ingredienti freschi e in più ha scoperto il potere dello yoga, su consiglio della sua dermatologa: “Ho imparato a respirare e a tenere alla larga tutto ciò che poteva, e che può ancora adesso, causarmi stress: ambienti, abitudini, pensieri. Grazie alle posizioni yoga e alla meditazione sono riuscita a raggiungere quell’equilibrio necessario per guarire definitivamente dalla psoriasi”.