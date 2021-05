Yoga, 6 libri per conoscerlo e praticarlo

editato in: da

Benessere per il corpo e per la mente, un connubio inscindibile che, però, richiede esperienza e pratica: Lo yoga ci insegna proprio questo, cambia la prospettiva su noi stessi mettendo a frutto in modo dolce le incredibili potenzialità che possediamo.

Yoga è meditazione ed esercizio, un percorso personale da seguire solo ed esclusivamente sotto l’ala dei grandi maestri. Per farlo possiamo consultare moltissimi tra libri e manuali, dedicati proprio alla conoscenza e alla pratica di questa antichissima disciplina.

Eccone 6 libri sullo yoga, per conoscerlo e praticarlo, davvero imperdibili.

Yoga. Manuale per la pratica a casa

Se cercate una guida completa per praticare lo yoga a casa, questo è il libro che fa per voi. Scritto dagli autorevoli insegnanti del Sivananda Yoga Vedanta Centre, celebre in tutto il mondo, mostra mediante illustrazioni come praticare gli esercizi in modo molto semplice, spiegando i benefici di ognuno e anche quali errori evitare.

Il libro, inoltre, offre al lettore preziosi consigli in fatto di meditazione, esercizi di respirazione e pratiche per aumentare la concentrazione, fondamentali nell’esecuzione dello yoga. Una parte è, infine, dedicata all’alimentazione con tanto di ricette utili per tenersi in forma e prendersi cura del proprio “tempio”.

Il grande libro dello yoga

“Lo yoga è uno stato che si raggiunge solo attraverso l’esperienza diretta. È sempre più diffuso in Occidente dove l’uomo, continuamente preso dal vortice degli stimoli esterni, non è abituato ad ascoltarsi”, così recita Il grande libro dello yoga, anche questo scelta ottima per chi vuole conoscere la disciplina e cimentarsi nella pratica delle posizioni (asana).

Il libro spiega in modo semplice ma approfondito come lo yoga aiuti a rafforzare la mente, mantenendo il benessere psicofisico e persino curando disturbi fisici. Leggendolo capirete quanto questa disciplina sia importante per conoscere se stessi e affrontare al meglio la nostra quotidianità. Anche qui troverete molte informazioni utili sull’alimentazione sana, oltre ad approfondimenti su riflessologia e medicina ayurvedica.

La scimmia yoga. Ti spiega come essere felice e in forma con lo yoga

Il titolo è già tutto un programma, le pagine sono ancora meglio. La scimmia yoga offre al lettore un approccio diverso dal solito a questa antichissima disciplina, dimostrando come sia adatta a tutti (neofiti e non) e quanto possa essere divertente, in modo giocoso.

Il libro accompagna il lettore passo dopo passo in un vero e proprio percorso, che prevede sequenze di esercizi da eseguire sia singolarmente che in gruppo. Un modo per conoscere lo yoga, ma anche per ritrovare il buonumore e il sorriso, fondamentali per vivere in modo sereno e al contempo ritrovare la forma.

Anatomia dello yoga. Consigli per la corretta esecuzione delle asana

Anche questo interessante manuale è ottimo sia per i principianti che per gli esperti di yoga. Partendo dalle tecniche di respirazione di base, Anatomia dello yoga guida il lettore attraverso fotografie e illustrazioni che spiegano una grande varietà di asana (ovvero le posizioni).

In più analizza nel dettaglio quali sono i muscoli che beneficiano di ogni singolo esercizio e movimento, specificando i nomi (sia in sanscrito che in italiano) e la corretta esecuzione degli stessi. Un validissimo aiuto per prendere confidenza con il proprio corpo migliorandone postura, elasticità e forza.

Yoga per principianti 2021

E chi ha sempre sentito parlare di yoga ma non lo ha mai praticato? Ecco una guida utilissima per iniziare ad avvicinarvi a questo fantastico quanto antico mondo, seguendo i consigli dei maestri della Yoga Academy. In questo libro troverete proprio tutto, dalle posizioni illustrate fino ai consigli sulla meditazione e le tecniche di respirazione.

Oltre a descrivere posture e posizioni esatte, in modo corretto e semplice per chi non le ha mai praticate, Yoga per principianti dedica uno spazio anche alla storia della disciplina. Ritrovare la forma fisica e alleviare lo stress sarà un gioco da ragazzi!

Una sedia per yoga. Una guida completa per la pratica di Yoga Iyengar con la sedia

Concludiamo con un libro molto particolare e interessante che prevede l’esecuzione degli asana con una sedia. È stato dimostrato che la semplice sedia può aiutare a migliorare l’esecuzione delle posizioni di yoga e il manuale si concentra proprio sul raggiungimento di questo obiettivo.

Con più di 350 foto che illustrano 150 esercizi diversi, potrete migliorare le 72 più importanti posizioni di yoga servendovi di una sedia come supporto per una corretta posizione, se siete principianti, o come strumento per approfondire la pratica della disciplina scoprendo un nuovo approccio, se siete esperti.

