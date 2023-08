Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Fonte: 123RF Test: Quale posizione yoga ti rappresenta di più?

Lo yoga è una disciplina accessibile a tutti, però non è da prendere alla leggera. Perché non è solo una forma di movimento e respirazione che molti associano al fitness, ma ha alle spalle una filosofia di vita che investe tutta la persona, al fine di vivere in armonia con se stessi e il mondo.

Origini antichissime

Lo yoga si diffuse in Occidente intorno alla metà del 19° secolo. Arrivava dall’antica tradizione indiana grazie a maestri Yogi che venivano in questa parte di mondo portando la loro conoscenza millenaria (le prime tracce della filosofia yoga risalirebbero al 6° secolo a.C.) all’interno di una società diversissima dalla loro, che però venne conquistata da questo insieme di pratiche ascetiche e meditative legate a testi sacri e filosofici, ricchi di vicende mitologiche.

Posizioni e mitologia

Le varie posizioni dello yoga, dette asana, hanno i nomi di animali, divinità o piante e testimoniano la stretta relazione con la mitologia induista. I miti contribuiscono a fondare la realtà e le regole di una cultura stabilendo valori morali, esempi positivi (o negativi), ruoli, comportamenti. Eseguire un asana significa rappresentare attraverso il corpo determinati episodi con i loro protagonisti, assumendone forza, energia, equilibrio.

Benessere e buonumore

Ma se torniamo al concetto di yoga che conosciamo, ovvero la disciplina basata su un sistema armonico di sviluppo del corpo, ci sembra tutto più “vicino”. Molte di noi praticano lo yoga per il benessere psicofisico, ma anche per concedersi una disciplina che non prevede obblighi stressanti come la competizione o la forzatura dei propri limiti.

Lo yoga migliora la flessibilità, la concentrazione, l’umore e la postura; rinforza i muscoli, riduce stress e ansia, aumenta l’energia. E ha un mucchio di altri “pro” che invogliano chiunque a provarlo, a fronte di pochissimi “contro”. Va eseguito sotto la guida di un insegnante esperto che studierà la pratica più adeguata a noi.

Che tu sia una yogi o no, di sicuro sei incuriosita da questa disciplina orientale. Allora gioca subito con il test che ti svelerà quale posizione yoga (facile o meno) è più vicina alla tua personalità, ai tuoi bisogni, al tuo “state of mind” attuale. E forse ti verrà voglia di provare!