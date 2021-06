Yoga, natura e benessere, senza dimenticare il look giusto

editato in: da

Alzi la mano chi non ha bisogno di sprint e calma allo stesso tempo!

La pratica dello yoga genera una vera e propria corazza di calma e forza interiore, unite ad una strepitosa e rinnovata energia.

Serve costanza, certamente, ma bastano 20 minuti al giorno per raggiungere una sensazione di beatitudine.

Si può praticare in casa, meglio ancora al parco, con insegnanti qualificati e amiche pronte a riscoprire il senso della natura e del benessere psico-fisico.

Ci sono molte tecniche di yoga, basta scegliere quella che più fa per noi.

In generale la pratica dello yoga rilascia una lenta e dolce vibrazione che calma e penetra in profondità.

Se avete avuto una giornata impegnativa vi aiuterà a sciogliere l’ansia, a liberare la mente e a scrollarvi di dosso la fatica.

Tutta l’energia ritrovata vi servirà per fare cose divertenti e per affrontare meglio le tensioni e lo stress della vita.

Per l’outfit potete lasciarvi ispirare dalle mille proposte e ricordate che l’abbigliamento sportivo è la risposta più cool per passare con leggerezza dalla lezione di yoga ad una appagante brunch con le amiche!

Se non volete rinunciare alla femminilità, c’è BodyBoo con i suoi leggings sinuosi e modellanti con push-up e i top antigravity della collezione SLIM+.

Potete usarli sia per lo sport che giornate all’aria aperta. Accompagneranno tutti i vostri movimenti con una sensazione di comfort e naturalezza. Quasi una seconda pelle.

Un tecnologia snellente e rimodellante che BodyBoo ha messo a punto garantendo una struttura contenitiva che conferisce l’esclusivo effetto di 1 taglia in meno, senza rinunciare al comfort.

Per le giovani donne che non rinunciano al minidress, vi suggeriamo Compressive Dress di Oysho, un nuovo vestito con tuta interna effetto compressive, ideato per praticare qualsiasi sport o per sfoggiare un look pratico e friendly.

L’eleganza incontra il design contemporaneo di Emporio Armani nella collezione EA7 activewear. Capi sportivi e trendy che si prestano a tutte le sessioni all’aperto e in palestra!

Una t-shirt bianca in cotone, un paio di leggings neri, le sneakers bianche con logo aquila e sei perfetta anche per raggiungere gli amici per un aperitivo informale.

Per chi ama fantasie colorate viene in aiuto Calzedonia con la nuova proposta Active; leggings e top in tessuto tecnico con accattivanti stampe animalier e dettagli grafici ad alto impatto.

Anche le grandi firme cedono al design da relax, realizzando spettacolari T-shirt e capi pratici, come alternativa a quelli più tecnici, da indossare nei momenti di meditazione.

Tessuti ricercati, naturali, con stampe delicate e inserti con pietre e perle, un passepartout anche per la sera.

Come Salvatore Ferragamo, con la moderna interpretazione della logo mania della t-shirt in cotone organico, che veste slim e regala un’allure contemporanea. Dentro la firma, a portare allegria e voglia di natura, una stampa floreale dalle tonalità femminili.

Miu Miu, con la giacca ricamata in felpa abbinata ai pantaloni in felpa lux, risulta perfetta anche per la sera.

Uno stile che guarda al futuro, facendo tesoro del passato recente.