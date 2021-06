Yoga Mania! L’abbigliamento tecnico e glamour

editato in: da

Giornata mondiale dello Yoga 2021, le novità da indossare

Se anche tu hai scoperto che la pratica dello yoga ti aiuta a dare il meglio è ora di iniziare sul serio!

Un corpo allenato, anche solo mezz’ora al giorno, genera un senso di benessere e una maggiore concentrazione. Una delle cose belle dello yoga è che hai davvero bisogno di poco per iniziare. Tutto ciò che devi avere sono la tua volontà e un tappetino per abbandonarti all’esperienza della pratica.

Nello yoga sono importanti anche gli abiti, che devono essere confortevoli e realizzati con fibre naturali. Quindi scegli tessuti traspiranti e di alta qualità che non intralcino i movimenti.

É importante un abbigliamento comodo ed elastico e sono tantissime le proposte per lo yoga, dai marchi tradizionalmente dedicati allo sportswear alle capsule nate appositamente per affrontare con stile la pratica quotidiana.

Certamente potremmo indossare semplici leggings e t-shirt, ma, non possiamo nasconderci che un nuovo look, può aiutare a vincere quella brutta bestia, chiamata pigrizia.

Per i tessuti meglio abiti in fibra di bambù. É morbida, naturalmente antibatterica, previene i funghi e dirige il sudore lontano dal corpo, verso l’esterno del tessuto dove evapora.

Importantissimo anche l’intimo che deve essere altrettanto naturale e confortevole. Non è essenziale un reggiseno speciale, ma le novità tecniche sicuramente aiutano i movimenti.

Puoi scegliere tra la collezione Triaction di Triumph che presenta reggiseni sportivi con un ottimo controllo delle oscillazioni, capi confortevoli e con tecnologia Stay-Dry, realizzati per la perfetta vestibilità e il massimo comfort.

Molti reggiseni da yoga hanno forme di bretelle regolabili e bei disegni sul retro, quindi hai molto da scegliere.

Tra i brand classici dello sportwear, trovi Puma con la nuova Studio Collection SS21, la linea progettata per la pratica di attività mindfulness come yoga, pilates o meditazione. Per la SS21, la Studio Collection presenta tre diversi outfit con stampe tenui e colori rilassanti come il blu cobalto o il lavanda.

Una collezione con materiali di alta qualità, traspiranti e super confortevoli.

Freddy propone una moda a servizio del benessere e del movimento e applica alla collezione 100% Made in Italy i codici estetici dello Yoga proponendo capi eco-friendly pensati, disegnati e prodotti totalmente in Italia.

In partnership con Brugnoli, rinomata azienda italiana specializzata in tessuti tecnici che ha creato e brevettato la tecnologia Br4™.

Un processo produttivo ecosostenibile che utilizza poliammide 100% bio-based (EVO by Fulgar®) ricavata dalla pianta del ricino. Un tessuto innovativo, leggero e ad elevata elasticità che evita la formazione di cattivi odori e ha un’ottima coibenza termica, proteggendo il corpo dalle variazioni di temperatura.

A questo punto manca solo il tappetino!

I grandi della moda come Gucci, Versace, Emporio Armani e Louis Vuitton si sono cimentati nel disegnare tappetini cool e altamente tecnici. Il tappetino deve essere sicuramente antiscivolo e progredendo nella pratica yoga, potresti avere bisogno di una superficie più ampia e di una migliore ammortizzazione.

Scegliene uno che si adatti al tuo corpo e al modo in cui sei abituata ad allenarti.

Un consiglio per tutte le yoga fashion addicted? Abbina il tappetino al tuo outfit!