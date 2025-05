La compagna di Cristiano Ronaldo ha partecipato per la prima volta al rinomato evento di New York e lo ha fatto ispirandosi a una delle royal più amate di sempre: Lady D

Fonte: Getty Images Georgina Rodriguez al Met Gala 2025

Prima volta al Met Gala per Georgina Rodriguez, che ha così realizzato un altro suo grande sogno. La compagna di Cristiano Ronaldo ha finalmente ricevuto l’invito da Anna Wintour e per il suo debutto sulla scalinata del Metropolitan Museum of Art di New York ha deciso di sfoggiare un sensuale abito nero. Non un semplice abito ma un vero e proprio omaggio alla defunta Diana Spencer che ancora oggi, a distanza di anni dalla sua scomparsa, resta un’intramontabile icona della moda.

Georgina Rodriguez al Met Gala come Lady Diana

Georgina Rodriguez si è presentata al Met Gala 2025 con un sensuale abito di Vetements e ispirandosi alla reale più ammirata di tutti i tempi in fatto di moda, Lady Diana. L’ex moglie di Re Carlo partecipò al famoso evento che coniuga moda, arte e beneficenza, nel 1996 indossando un abito sottoveste con pizzo: praticamente uguale a quello indossato dell’influencer spagnola.

Il tema del Met Gala di quest’anno, Superfine: Tailoring Black Style, era un invito a rivisitare l’importanza dell’abbigliamento e dello stile nel plasmare l’identità nera.

Il look scelto da Georgina non era del tutto in linea con il tema proposto ma la 31enne è stata innegabilmente una delle ospiti che più hanno brillato sulla scalinata del Metropolitan Museum di New York.

Fonte: Getty Images

Georgina ha sfoggiato un abito sottoveste nero con spalline sottili, corpetto aderente e gonna ampia, dettagli in pizzo sulla scollatura e in vita e un lungo strascico.

Fonte: Getty Images

A regalare al vestito quel tocco di sensualità in più l’ampio spacco laterale che arriva fino ai fianchi e con cui la compagna di Cristiano Ronaldo ha messo in mostra le sue gambe.

Fonte: Getty Images

Per completare il look, ha optato per un’acconciatura effetto wet con riga laterale, trucco naturale con labbra nude, tacchi a spillo in vernice nera e una spettacolare collana di diamanti bianchi con una preziosa pietra gialla al centro.

Nel suo debutto al Met Gala, Georgina ha brillato, optando per una semplicità che abbracciava in egual misura eleganza e glamour.

Fonte: IPA

Quando Lady Diana fece la storia al Met Gala

La mise di Georgina Rodriguez ricordava senza dubbio quella di Lady D del 1996. All’epoca la Principessa del Galles aveva da poco ottenuto il divorzio dal marito e così prese un volo in direzione New York. La madre di William e Harry fece la storia al Met Gala, diventando il primo membro reale a partecipare all’evento.

Fonte: Getty Images

Per l’occasione Diana sfoggiò un abito sottoveste di John Galliano for Dior: quell’anno lo stilista era appena stato nominato direttore creativo di Dior e Diana fu la prima a indossare una delle sue creazioni per la casa francese.

Fonte: Getty Images

Ora, quasi 30 anni dopo, Georgina Rodriguez ha ripreso questo abito sottoveste, un modello che non passa mai di moda. È innegabile che la Principessa Diana, simbolo di una moda versatile e senza tempo, continui a influenzare le scelte di alcune celebrità odierne.

Fonte: Getty Images

Ma l’omaggio di Georgina a Diana non è stato solo una dichiarazione di stile ma anche un potente promemoria dell’impatto che la Principessa ha avuto sulla moda e il costume.

L’impatto visivo del suo outfit e il legame simbolico con una delle figure più amate al mondo hanno evidenziato la continua rilevanza dell’eredità di Diana.

La scelta di evocare una figura così potente in un evento così prestigioso ha dimostrato la comprensione di Georgina del potere narrativo della moda. E la dice lunga sul suo carattere e sul suo stile, decisamente fuori dal comune.