Body, trasparenze, reggicalze: gli eccessi del Met Gala 2025

Al "Met Gala 2025", oltre a look da sogno e vera eleganza, non sono mancati alcuni eccessi: i nostri preferiti

Fonte: IPA Met Gala 2025, le pagelle ai look: Rihanna la più in tema (10), lo splendido errore di Shakira (9)

Il Met Gala 2025 ha portato in scena un tema affascinante e potente: Superfine: Tailoring Black Style. Un omaggio alla sartoria e all’eleganza senza tempo del dandyismo afroamericano, tra identità, orgoglio e stile. Il dress code? Tailored for You, un invito a raccontarsi attraverso abiti su misura, con personalità, con storia, con cuore.

C’è chi ha preso la sfida sul serio e ha sfilato con outfit costruiti al millimetro, tra linee perfette, tessuti pregiati e dettagli ricchi di significato. Ma il Met è anche (e forse soprattutto) il red carpet dell’esagerazione, del gioco, dell’eccesso.

E così, accanto alla sartoria classica, sono apparsi body di cristalli, trasparenze da capogiro, reggicalze in bella vista e silhouette che sfidavano ogni convenzione. Un mix di glamour, provocazione e libertà espressiva che ha acceso i flash – e non solo. Vediamone alcuni.

Halle Berry: Catwoman è tornata (in trasparenza)

Tra le personalità che hanno fatto del loro arrivo sul red carpet una vera e propria festa di trasparenze, Halle Berry è sicuramente una delle più luminose. L’attrice di Catwoman sembra aver voluto recuperare quel fascino da eroina sfoggiando un abito nero con una coda scenografica capace di far girare la testa a chiunque.

Fonte: Getty Images

Scollo vertiginoso, tessuti vedo-non-vedo che accarezzano il corpo e linee brillanti perfette per esaltare la sua figura. Un azzardo glamour, completamente in linea con la sua personalità e con un evento che, da sempre, richiede una certa dose di estro oltre che di eleganza.

Amelia Gray Hamlin in rosso fuoco e pizzo

In fatto di audacia, non è stata da meno Amelia Gray Hamlin, che al Met Gala 2025 ha scelto il rosso fuoco in un outfit firmato Valentino, creato su misura per lei. Una dichiarazione di passione e di stile.

Fonte: Getty Images

Gli elementi chiave del suo look? Un body in pizzo, una giacca da smoking crop impreziosita da un fiocco nero e un lunghissimo strascico da vera diva. Il vero tocco d’eccesso, però, arriva dalla parte inferiore: slip a vita alta, calze a rete rosso pizzo e una serie di dettagli panna e neri che spezzano il red look. Un’estetica dandy provocante e sicuramente d’impatto.

Pharrell & Helen Lasichanh: coppia d’impatto in black & white

Nel gruppo di personalità presenti al Met Gala, anche Pharrell Williams si è presentato seguendo il tema con un gusto raffinato: black and white, ma senza dimenticare il suo stile giovane e riconoscibile, grazie a un completo doppiopetto portato con disinvoltura.

Fonte: Getty Images

E se Pharrell ha interpretato il tema in chiave più classica, Helen Lasichanh ha scelto di rompere gli schemi con decisione. Solo un body nero che esalta le forme, un blazer over e una calza nera fantasia a completare l’effetto wow. In mano, un bauletto in pelliccia – ovviamente Louis Vuitton. Un total black tutt’altro che banale.

Doechii e Janelle Monae regine della provocazione

Se il vedo-non-vedo è uno dei must degli eventi mondani, Doechii e Janelle Monae al Met Gala 2025 potrebbero esserne le regine assolute. Le due cantanti si sono presentate al consueto after party dell’evento con look capaci di far parlare per giorni.

Fonte: Getty Images

Janelle Monae ha scelto una camicia bianca lasciata aperta sul decolleté e slip a vita alta, mentre Doechii ha scelto un look da red carpet con una combo ultra audace: mini, blazer oversize, cravatta sottile e solo due copricapezzoli a nascondere le forme. Un look impossibile da ignorare.