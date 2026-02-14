Ascolti tv del 13 febbraio, Stefano De Martino conquista la prima serata

Stefano De Martino su Rai 1 con una puntata speciale di "Affari Tuoi", le Olimpiadi invernali su Rai 2 o "Quarto Grado" su Rete 3: gli ascolti tv

Foto di Federica Cislaghi

Federica Cislaghi

Aggiornato:

IPA
Stefano De Martino

Venerdì 13 febbraio è toccata a Stefano De Martino la prima serata su Rai 1 con una puntata speciale di Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte. Lo show si è svolto in diretta e per i telespettatori c’è stata una grande sorpresa.

Così, anche Stefano De Martino ha avuto il suo momento di gloria nella fascia oraria più prestigiosa del palinsesto televisivo. Proprio come il suo rivale Gerry Scotti che Mediaset ha voluto premiare già da diverso tempo regalandogli la prima serata con La Ruota dei Campioni e Chi vuole essere milionario.

Ma venerdì i due non si sono affrontati direttamente, perché Canale 5 ha trasmesso una puntata di Io sono Farah. Su Rete 4 è tornato il consueto appuntamento con Quarto Grado dove si è parlato dei casi di Garlasco e della Paganelli. Mentre Italia 1 ha trasmesso il film Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare.

Rai 2 era sintonizzata sulle Olimpiadi di Milano-Cortina che stanno avendo un ottimo riscontro dal pubblico televisivo. Invece su Rai 3 è andato in onda il film Past Lives e su La7 Propaganda Live.

Prima serata, ascolti tv del 13 febbraio

