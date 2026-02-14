Ascolti tv del 13 febbraio, Stefano De Martino conquista la prima serata

Rai 2 era sintonizzata sulle Olimpiadi di Milano-Cortina che stanno avendo un ottimo riscontro dal pubblico televisivo. Invece su Rai 3 è andato in onda il film Past Lives e su La7 Propaganda Live .

Ma venerdì i due non si sono affrontati direttamente, perché Canale 5 ha trasmesso una puntata di Io sono Farah . Su Rete 4 è tornato il consueto appuntamento con Quarto Grado dove si è parlato dei casi di Garlasco e della Paganelli. Mentre Italia 1 ha trasmesso il film Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare.

Così, anche Stefano De Martino ha avuto il suo momento di gloria nella fascia oraria più prestigiosa del palinsesto televisivo. Proprio come il suo rivale Gerry Scotti che Mediaset ha voluto premiare già da diverso tempo regalandogli la prima serata con La Ruota dei Campioni e Chi vuole essere milionario.

Venerdì 13 febbraio è toccata a Stefano De Martino la prima serata su Rai 1 con una puntata speciale di Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte . Lo show si è svolto in diretta e per i telespettatori c’è stata una grande sorpresa.

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

La serata televisiva ha visto un netto trionfo per la rete ammiraglia della Rai. Su Rai1, l'appuntamento speciale con Affari Tuoi – Nella Buona e nella Cattiva Sorte ha catturato l'attenzione di ben 4.231.000 spettatori, registrando un solido 23.4% di share nella fascia oraria compresa tra le 20:48 e le 23:33. Una performance che ha staccato la concorrenza di Canale5, dove il film Io Sono Farah ha comunque ottenuto un buon riscontro, conquistando 1.945.000 spettatori pari a uno share del 14.6%.

Grande protagonista della programmazione è stato anche lo sport d’eccellenza su Rai2. Le dirette delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 dedicate al Pattinaggio Artistico hanno saputo intrattenere 2.071.000 appassionati dalle 21:02 alle 23:05, attestandosi su un ottimo 11.1%. Nel frattempo, sul fronte dell'informazione e dell'approfondimento, Rete4 ha visto Quarto Grado totalizzare 1.010.000 spettatori con il 7.7%, tallonato da La7 che, con Propaganda Live, ha raggiunto 846.000 spettatori e uno share del 6.2%.

Sulle altre reti la proposta è stata variegata: Italia1 ha incollato davanti al video 760.000 spettatori con il film Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare (4.7%), mentre su Nove la comicità de I Migliori Fratelli di Crozza ha radunato 329.000 persone (1.8%). Numeri più contenuti per Rai3, che con la pellicola Past Lives ha segnato 314.000 spettatori (1.7%), e per Tv8, dove il programma Cucine da Incubo ha ottenuto l’interesse di 260.000 spettatori con uno share dell'1.6%.

Access Prime Time, dati del 13 febbraio

La serata televisiva si accende con una sfida agguerrita tra le principali reti nazionali, dove spicca l'eccezionale performance di Canale5. Dopo il traino di Gira La Ruota della Fortuna, che ha interessato 4.062.000 spettatori (20.7%), la puntata vera e propria de La Ruota della Fortuna ha letteralmente dominato la fascia tra le 20:50 e le 21:57, raccogliendo ben 4.745.000 spettatori con uno share del 23.6%. Sul fronte opposto, Rai1 ha visto l'approfondimento di Cinque Minuti interessare 3.622.000 persone, attestandosi su un solido 18.7% di share.

Molto vivace anche la competizione sulle altre reti, con Rai3 che si conferma un punto di riferimento grazie a Il Cavallo e la Torre, seguito da 1.001.000 spettatori (5.1%), e alla soap Un Posto al Sole, capace di appassionare 1.440.000 spettatori (7.2%). Ottimi ascolti pure per La7, dove Lilli Gruber con Otto e Mezzo ha conquistato l'attenzione di 1.354.000 utenti (6.8%), superando nettamente la proposta di Italia1, che con la serie N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha radunato 992.000 spettatori (5%).

Per quanto riguarda le altre reti del comparto generalista e tematico, Rete4 ha visto il talk 4 di Sera raggiungere nella prima parte 862.000 spettatori (4.4%) e nella seconda 746.000 (3.7%). Infine, nella parte bassa della classifica degli ascolti, il Nove con The Cage – Prendi e Scappa ha raccolto 396.000 spettatori (2%), precedendo di poco Tv8, dove Celebrity Chef è arrivato a toccare quota 367.000 spettatori con l’1.9% di share.

Ascolti tv Preserale, dati del 13 febbraio

La programmazione preserale conferma la leadership indiscussa di Rai1, dove il successo de L’Eredità continua a segnare numeri imponenti: la prima parte, denominata La Sfida dei 7, ha ottenuto 3.252.000 spettatori (22.8%), per poi salire nel segmento principale a quota 4.214.000 spettatori, raggiungendo un vertiginoso 25% di share. Su Canale5, il competitor Caduta Libera ha risposto con una buona tenuta, partendo da Inizia la Sfida con 1.859.000 spettatori (14.3%) e arrivando a convincere 2.465.000 persone (15.6%) nella parte finale.

Un ruolo centrale è stato occupato da Rai2 con la lunga maratona delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, che ha registrato ascolti molto solidi attraverso diverse discipline: lo Skeleton ha conquistato prima 1.921.000 spettatori (15.9%) e successivamente 1.813.000 (10.7%), mentre l’Hockey su Ghiaccio ha radunato 1.765.000 appassionati (13.2%). Anche il Pattinaggio Artistico ha mantenuto alta l'attenzione, siglando prima 1.646.000 spettatori (10.7%) e chiudendo poi con 1.876.000 (10%). Per quanto riguarda l'informazione regionale, i TGR su Rai3 si confermano un pilastro con 2.043.000 spettatori (12%), seguiti dai programmi Blob con 936.000 spettatori (5.1%) e Via dei Matti n° 0 con 779.000 (4.1%).

Sulle altre reti, Rete4 ha visto l'approfondimento di 10 Minuti interessare 904.000 spettatori (5.4%), mentre la soap La Promessa ha intrattenuto 1.086.000 persone (5.9%). Su Italia1, Studio Aperto Mag ha siglato 535.000 spettatori (3.6%) e la serie C.S.I. – Scena del Crimine ha segnato quota 633.000 (3.5%). Infine, il Nove ha mostrato una crescita costante partendo da Little Big Italy (297.000 spettatori e 2.4%) per arrivare ai 562.000 di Cash or Trash – Chi Offre di Più? (3.1%), superando la proposta di Tv8 con 4 Ristoranti (365.000 spettatori e 2.1%) e di La7, dove Ignoto X ha radunato 213.000 spettatori (1.4%).