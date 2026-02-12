Funerali Patrizia De Blanck, lo strazio della figlia Giada
Patrizia De Blanck si è spenta a Roma a 85 anni. A darne l'annuncio, sua figlia Giada che le è stata a fianco fino all'ultimo giorno. Suo l'annuncio della scomparsa: "Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e autenticità. Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un'intera epoca. Il suo coraggio, la sua forza e la sua luce vivranno per sempre in me. Ringrazio chi l'ha amata. Riposa in pace, mamma, per sempre nel mio cuore". Ai funerali erano presenti parenti e amici, ai quali ha chiesto di non essere lasciata da sola.