Come organizzare un picnic di matrimonio

Un picnic di matrimonio è un'idea originale e informale per celebrare i fiori d'arancio nella natura

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

iStock Due sposi in un prato

Quando si organizza un ricevimento nuziale, è importante che il banchetto rispetti in pieno lo spirito della cerimonia. Gli sposi che non sono alla ricerca di soluzioni formali o tradizionali, ad esempio, potrebbero puntare su un rinfresco in stile picnic.

Se siete una coppia amante dell’aria aperta e celebrate le nozze in primavera o estate, un ricevimento di questo tipo potrebbe essere la scelta perfetta: preparate cestini, coperte e cuscini, e sorprendete i vostri ospiti con un picnic nuziale che difficilmente dimenticheranno.

Cos’è un ricevimento di matrimonio in stile picnic

Un picnic di matrimonio è un modo singolare e poco formale per celebrare i fiori d’arancio. Questo tipo di ricevimento permette agli sposi di sfruttare uno spazio immerso nella natura, allestendo delle postazioni in cui gli ospiti potranno consumare un gustoso spuntino.

Oltre alla variante tradizionale con coperte a quadri e cestini di vimini, esistono anche delle soluzioni più sofisticate per un ricevimento nuziale nel verde. Si può ad esempio allestire la zona scelta con arredi raffinati e cuscini di velluto, oppure abbracciare la semplicità di un buffet fai da te e sedute sul prato.

Inoltre, non è necessario che la location sia un parco: qualsiasi spazio all’aperto può adattarsi perfettamente a questo tema. Potrebbe trattarsi di una festa tropicale sulla spiaggia, di una celebrazione rustica in un vigneto ma anche di un banchetto tra le serre di un vivaio. La parola d’ordine, in tutti questi casi, è convivialità: l’importante è che l’atmosfera sia informale e divertente, così da spingere tutti a socializzare.

Quando organizzare un matrimonio in stile picnic

Poiché si tratta di una cerimonia all’aperto, un picnic matrimoniale è fortemente sconsigliato nei mesi freddi. Questa soluzione è decisamente più adatta ai mesi primaverili ed estivi, quando le temperature e il clima renderanno l’esperienza più piacevole. In ogni caso, sarà necessario prendere le dovute precauzioni: non dimenticate di fornire ai vostri invitati creme solari e spray anti-insetti, ma anche cappelli e ombrellini per proteggersi dal sole.

E in caso di pioggia? Parlate con i vostri fornitori e valutate l’installazione di un tendone, oppure assicuratevi che ci sia un patio coperto nelle vicinanze.

Come organizzare un picnic di matrimonio

Allestire un picnic di matrimonio richiede un grande sforzo organizzativo: gli sposi, come per tutti i tipi di ricevimento, possono scegliere di affidarsi ai consigli di un wedding planner oppure di provvedere in prima persona alla pianificazione. In ogni caso, ci sono comunque diversi fattori da tenere in considerazione.

Location

Il primo passo da compiere nell’allestimento di un picnic nuziale è la scelta della location. L’imperativo è che si tratti di uno spazio all’aperto, ma non necessariamente un parco: potrebbe essere anche una spiaggia, un bosco, una vigna o persino il proprio giardino domestico.

Prima di prenotare lo spazio prescelto, verificate sempre se sia necessario un permesso. Se si tratta di aree private, ovviamente, non dovreste avere problemi, mentre se avete messo gli occhi su un giardino o un parco cittadino mettetevi in contatto con le amministrazioni locali. In molti casi questi permessi costano meno rispetto all’affitto di una sala, così potrete investire di più in decorazioni, attività e intrattenimento. Ricordate di informarvi anche su eventuali limitazioni legate al rumore, al consumo di alcol, agli orari di chiusura e ad altre regole da rispettare.

Sedute

Quando si pensa ad un picnic, l’idea corre immediatamente alle classiche coperte stese sul prato, ma questa non è l’unica opzione possibile. Se volete garantire maggior comfort ai vostri invitati, potete scegliere invece divanetti e poltroncine per uno stile raffinato, panche di legno per un’atmosfera rustica, oppure tappeti e pouf per un’ambientazione dal sapore boho. Se non volete affidarvi alla classica seduta sul prato, tavoli da picnic oppure banconi in legno con sedie abbinate saranno perfetti per consumare cibi e bevande senza disagi. In ogni caso, informate chiaramente gli ospiti sullo scenario da voi allestito tramite le partecipazioni o attraverso il vostro sito web di nozze.

Dress code

Specificate chiaramente sugli inviti quale sarà il dress code dell’evento, così aiuterete gli ospiti a vestirsi in modo adeguato. Cercate di includere sugli inviti di nozze una descrizione esaustiva, includendo anche dettagli sulle calzature.

Dal momento che la festa si svolgerà all’aperto, la soluzione migliore saranno abiti leggeri, comodi e facili da indossare, con fantasie e colori vivaci. Gli uomini potranno puntare su pantaloni eleganti con camicia stampata e giacca leggera; le donne, invece, possono optare per jumpsuit, gonne lunghe con blusa o abiti al ginocchio. Le scarpe? Rigorosamente comode: meglio, quindi, basse o con zeppa.

Decorazioni

Per le decorazioni, lasciatevi ispirare dall’ambiente naturale circostante. Puntate su colori e materiali che richiamino il paesaggio, come piatti in terracotta, dettagli in legno o bicchieri in vetro colorato. Poiché l’ambientazione è già protagonista, non occorreranno troppi elementi extra.

Pensate anche a degli angoli relax con pouf e ombrelloni per creare zone d’ombra, oppure ad insegne in legno per segnalare il percorso verso i bagni. La sera, illuminate lo spazio con candele, lanterne o lucine sospese, creando un’atmosfera magica e accogliente.

Menù

Con un ricevimento picnic potete abbandonare la cena formale a più portate in favore di opzioni più divertenti. Potreste iniziare con un tagliere di salumi e formaggi, magari serviti in porzioni singole, ma anche con tartine e finger food dal sapore internazionale. Come portata principale, invece, potete scegliere soluzioni interattive, lasciando che siano gli invitati a comporre il proprio panino, la propria insalata o pasta fredda.

Per le bevande, oltre a champagne o cocktail estivi, potete proporre limonate o acqua aromatizzata agli agrumi. Infine, capitolo dolci: un tavolo con cupcake, barrette al limone e macarons colorati sarà perfetto. Potete anche allestire un angolo per comporre gelati personalizzati o puntare su una classica wedding cake decorata con fiori pressati o foglie tropicali, a seconda del tema.

Intrattenimento

Tra i vantaggi di un picnic di matrimonio, c’è senza dubbio quello di poter allestire molte attività creative e divertenti per gli ospiti. In base all’età e alle preferenze degli invitati, potete pensare a giochi da prato come frisbee e bocce, organizzando anche un torneo.

In alternativa, un angolo creativo per realizzare bouquet o piccoli oggetti da portare a casa sarà apprezzato come ricordo. Senza dimenticare, ovviamente, un momento da dedicare alla musica dal vivo.