Cerette dolorose, rasoi dimenticati, appuntamenti dall’estetista da incastrare tra mille impegni. Chi cerca una soluzione più comoda e duratura per eliminare i peli superflui guarda sempre più spesso alla luce pulsata domestica.

Sappiamo che nel corso degli anni la spesa pro capite per la cura personale è cresciuta sensibilmente, così come sono aumentate in modo esponenziale le attività commerciali legate al mondo dell’estetica, ma anche la produzione di cosmetici che costituiscono un valido alleato per la propria beauty routine.

In un contesto così brillante, anche la tecnologia vuole il suo spazio e da qualche tempo i prodotti che funzionano con la luce pulsata stanno cercando spazio, mettendosi in diretta competizione con i professionisti e le professioniste del campo: per chi non ha voglia di appuntamenti in più in agenda, di fare strada per raggiungere l’estetista, ma anche solo di decidere quando prendersi cura del proprio corpo nel momento in cui si trova un attimo di tempo, questa potrebbe essere una soluzione interessante, anche se bisogna tenere conto che i prezzi non sono da discount.

VOTO TOTALE 8.3 Philips Lumea Series 8000 Philips Lumea Serie 8000 è un dispositivo IPL pratico e potente per ridurre i peli in modo duraturo a casa. Accessori intercambiabili, tecnologia SenseIQ e app dedicata lo rendono una scelta top per la beauty routine, con risultati visibili già in poche settimane. Lumea 8000 è un sistema pensato per offrire risultati simili a quelli professionali direttamente a casa, in piena autonomia. Ma cosa offre davvero? E per chi è più indicato? PRO Riduzione dei peli visibile

Sensore SmartSkin intelligente

Facile da usare

Adatto a gran parte delle tonalità di pelle CONTRO Non adatto a peli molto chiari

Dimensioni leggermente ingombranti

Necessita di costanza Com’è fatta Lumea 8000 VOTO: 7 La prima cosa che colpisce del dispositivo a luce pulsata Lumea 8000 è quanto sia intuitivo e ben progettato: leggero, comodo da impugnare e dotato di accessori intercambiabili, studiati per adattarsi alle diverse parti del corpo, anche quelle più difficili, come le zone intime o il viso. All’interno della confezione troviamo, infatti, un accessorio corpo ampio e leggermente curvo verso l’interno, perfetto per trattare rapidamente gambe e braccia e un accessorio viso più piccolo, piatto e con filtro UV, pensato per aree delicate come labbro superiore o mento. Ogni testina si inserisce con un semplice clic e si adatta in modo naturale ai contorni del corpo, rendendo il trattamento con luce pulsata più comodo ed efficace. Nonostante all’apparenza possa sembrare ingombrante, il manipolo risulta abbastanza comodo per trattare tutte le zone del corpo. Come funziona VOTO: 9 Il principio al cuore di Philips Lumea è quello dell’IPL (Intense Pulsed Light): il dispositivo emette impulsi luminosi che vengono assorbiti dalla melanina del pelo, trasformandosi in calore. Questo calore agisce sul follicolo, inducendo una fase di riposo che rallenta la crescita del pelo. Per notare i primi risultati, bisogna seguire un ciclo iniziale di 4-5 trattamenti ogni due settimane, e poi continuare con ritocchi ogni mese o ogni due mesi. Con costanza, i peli diventano sempre più radi e sottili, fino quasi a scomparire con grande soddisfazione e comodità. È un metodo indolore, che lascia la pelle liscia senza arrossamenti o irritazioni, e rappresenta una vera alternativa ai metodi tradizionali, soprattutto per chi vuole liberarsi definitivamente da cerette e lamette. Occorre sottolineare che il suo obiettivo non è eliminare definitivamente i peli ma diminuire drasticamente, fino ad arrivare anche ad un trattamento ogni 6 mesi, la necessità di ritocchi continui per lasciare spazio a una nuova libertà dai vincoli imposti da appuntamenti, spostamenti e gli incastri della vita quotidiana. Un processo che entra con piacere nella beauty routine quotidiana con nuove abitudini. Funzioni smart VOTO: 9 Una delle caratteristiche distintive della Serie 8000 è la tecnologia SenseIQ, pensata per adattare il trattamento alla tua pelle in modo intelligente, per una maggiore serenità. Il sensore SmartSkin, infatti, rileva automaticamente il tuo tono di pelle e suggerisce l’intensità luminosa più adatta (tra 5 livelli), evitando errori e rendendo l’uso molto più sicuro.

Non è tutto: il dispositivo riconosce se è correttamente a contatto con la pelle prima di emettere il flash, evitando rischi o sprechi di impulsi. In più, con l'app gratuita Lumea IPL puoi creare un piano personalizzato per ogni parte del corpo, ricevere promemoria, leggere consigli pratici e tenere traccia dei trattamenti. Un supporto utile, soprattutto se sei alle prime armi o vuoi ottimizzare i tempi, ma non indispensabile se desideri un trattamento offline.

Conclusioni Offerta Philips Lumea 8000 Lumea 8000 Series, dispositivo di epilazione IPL, alternativa ai dispositivi di epilazione laser, con tecnologia SenseIQ, 4 accessori per corpo, rifinitore a penna Satin Compact Il costo del Philips Lumea Serie 8000 (modello BRI945/00) si aggira attorno ai 350 euro. Non è una cifra da poco, ma se consideri i costi cumulativi di cerette, appuntamenti dall’estetista e prodotti per la rasatura, diventa un investimento vantaggioso (anche considerando la libertà mentale che ti regala). La lampada, poi, è progettata per durare fino a 450.000 flash, abbastanza per anni di utilizzo su tutto il corpo. L’affidabilità del marchio e la reale efficacia nel lungo periodo lo rendono un prodotto must have, a patto di seguire con costanza il ciclo di trattamenti. In particolare, valuta l’acquisto se hai pelle chiara o media e peli da biondo scuro a nero (le condizioni ideali per la luce pulsata), se cerchi un’alternativa duratura alla ceretta, con una tecnologia sicura e testata clinicamente, se desideri un’esperienza guidata ma non troppo dipendente dall’app durante l’utilizzo. Non è invece adatto a te se hai peli molto chiari, grigi o rossi, o pelle molto scura, poiché la tecnologia IPL agisce sulla differenza di contrasto tra il colore del pelo e quello della pelle. In definitiva, se cerchi un dispositivo comodo, efficace e pensato per accompagnarti per anni, Philips Lumea è una delle migliori soluzioni disponibili oggi per dire addio ai peli superflui, una volta per tutte, direttamente dal comfort di casa.

