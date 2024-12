Contenuto confezione VOTO: 9

Braun Skin i·Expert si presenta con una dotazione completa di tutto ciò che serve per il trattamento, pensata per rispondere a ogni esigenza. La confezione include il dispositivo a luce pulsata, due testine di precisione per aree delicate come viso e bikini, una testina ampia per trattare zone estese come gambe e braccia e un rasoio Venus Swirl Extra Smooth per la preparazione della pelle. Tutto è organizzato in una pochette, comoda per conservare il dispositivo e per chi desidera portarlo in viaggio.