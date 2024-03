Borse sotto gli occhi: cosa sono e come eliminarle

Fonte: 123RF Borse sotto gli occhi: come curarle

Le borse sotto gli occhi sono comuni in molte persone e spesso vengono vissute come una condizione fisica penalizzante. In realtà si tratta sì di un inconveniente diffuso, ma non deve far perdere la speranza perché esistono diversi rimedi naturali in grado di sgonfiarle. Si tratta di una situazione che per fortuna non dipende da cause gravi e come dicevamo prima esistono soluzioni in grado di alleggerirle. Vediamo quali.

I sintomi delle borse sotto gli occhi

I segni che contraddistinguono le borse sotto gli occhi sono generalmente il gonfiore simile a quello di un edema dovuto all’accumulo di liquidi sotto la pelle e la perdita di tono della pelle. Certe volte questi segni possono apparire insieme a un accumulo nella stessa area di pigmenti scuri, le occhiaie od occhi cerchiati.

Perché vengono le borse sotto gli occhi

Le cause che determinano l’insorgere di questo inconveniente possono essere varie, tra cui c’è sicuramente l’avanzare dell’età. La nostra pelle, infatti, tende nel tempo a perdere collagene ed elasticità. Queste mancanze si iniziano a notare principalmente proprio attorno agli occhi, fra i tessuti e i muscoli che sostengono le palpebre. Si tratta infatti di un punto in cui la pelle è molto sottile e delicata. Ciò che si crea è proprio una sacca di liquidi sotto le palpebre, che porta al gonfiore. Il gonfiore dà sicuramente un aspetto più stanco al nostro viso.

Ci sono anche altre cause, oltre all’invecchiamento della pelle, che sono associate alle borse sotto gli occhi, quali ad esempio:

cattiva alimentazione

stress

allergie ai pollini o al trucco

ai pollini o al trucco fumo

genetica

dormire poco

uso degli occhiali

allergie alle soluzioni per lenti a contatto

Le borse sotto gli occhi non sono le occhiaie

Non di rado capita di confondere le borse sotto gli occhi con le occhiaie, che invece sono caratterizzate da un inscurimento della pelle nella zona sottostante agli occhi, dovuto alla rottura di capillari fragili. La rottura dei capillari comportare che gocce di sangue restino bloccate nella pelle, dandole una tinta bluastra.

Le borse sotto gli occhi sono ereditarie?

Come accennato sopra, tra le cause delle borse sotto gli occhi c’è anche la predisposizione genetica. Non vi è una vera e propria spiegazione scientifica, ma questo inestetismo rientra tra le caratteristiche ereditabili dalla famiglia.

Le lenti a contatto causano le borse sotto gli occhi?

Di solito, se le lenti a contatto sono portate correttamente non determinano le borse sotto gli occhi. Quindi per prevenire questo fastidio è importante indossarle correttamente per non affaticare l’occhio e cioè seguendo queste semplici indicazioni:

toglierle prima di dormire

rispettare le ore massime di utilizzo per giorno (che possono variare in base alla marca che porti)

almeno una pausa occhiali a settimana

prima di struccarti, togliere le lenti a contatto

non pulire le lenti nello stesso liquido usato il giorno prima

in caso di occhi secchi, usare le lacrime artificiali

Come prevenire le borse sotto gli occhi

Sicuramente la prima regola importante per evitare le borse sotto gli occhi è quella di vivere una vita sana, dormire le giuste ore di sonno, mangiare sano e avere uno stile di vita regolare. Aiuta non bere alcol e non fumare. Queste sono strategie generalmente accettate per mantenere la salute generale e l’aspetto della pelle.

È consigliabile, nel caso di temporanee borse sotto gli occhi:

dormire almeno 8 ore a notte;

usare un cuscino che tenga sollevata la testa;

curare la parte interessata con creme e sieri;

mangiare in modo sano;

evitare alcool;

non fumare;

fare sport non a contatto con fonti di smog;

evitare l’esposizione prolungata al sole.

I rimedi naturali alle borse sotto gli occhi

Ci sono diversi rimedi naturali e “casalinghi” molto efficaci, che possono sgonfiare le fastidiose borse sotto gli occhi. A volte si tratta solo di adottare delle buone pratiche o abitudini per ottenere ottimi risultati, che permettono non solo di alleviare il gonfiore, ma anche di prevenirlo:

fare ginnastica oculare, utilissima per rilassare e rinvigorire occhi stanchi;

applicare bustine di tè sugli occhi, dopo averle immerse in acqua calda e poi raffreddate in frigorifero: la caffeina ha proprietà antiossidanti che migliorano la circolazione sanguigna intorno agli occhi;

mettere sulla parte interessata fette di cetriolo. Il cetriolo contiene vitamina C e acidi benefici per i vasi sanguigni e ha un effetto molto rinfrescante. Si possono usare anche le patate, come alternativa ai cetrioli;

posare cucchiai freddi sugli occhi. Raffreddali in frigorifero e poi applica il lato posteriore sulle tue palpebre. Il freddo avrà un effetto alleviante sul gonfiore;

bere tanta acqua, sono consigliabili 2 litri al giorno;

seguire una dieta sana e ricca di nutrienti che fanno bene alla pelle e agli occhi;

sana e ricca di nutrienti che fanno bene alla pelle e agli occhi; acquistare e usare una buona crema per il contorno occhi. Essendo molto sensibile, la pelle intorno agli occhi va protetta. Se applichi una crema per contorno occhi di buona qualità ogni giorno, la tua pelle rimarrà sempre ben nutrita e idratata.

Tuttavia, le borse sotto gli occhi possono essere un indice indiretto di un’altra condizione, a volte più grave, soprattutto se refrattario ai rimedi naturali soprariportate. Non bisogna sottovalutare alcune condizioni come:

Allergie , che possono causare gonfiore intorno agli occhi, accompagnato da altri sintomi come prurito e arrossamento

, che possono causare gonfiore intorno agli occhi, accompagnato da altri sintomi come prurito e arrossamento Malattie renali ; problemi renali come insufficienza renale possono causare ritenzione idrica

; problemi renali come insufficienza renale possono causare ritenzione idrica Ipotiroidismo; la mancata produzione di ormoni tiroidei può causare gonfiore intorno agli occhi, noto come mixedema

la mancata produzione di ormoni tiroidei può causare gonfiore intorno agli occhi, noto come mixedema Infezioni; infezioni localizzate o sistemiche, come congiuntivite o cellulite orbitale, possono causare gonfiore e infiammazione intorno agli occhi