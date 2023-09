Arisa posa in abito di pizzo nero, i fan si scatenano: “Favolosa”

Fonte: IPA Arisa, 10 look che hanno fatto la storia (e anche discutere)

Arisa è una delle voci più belle del panorama musicale italiano. La famosa cantante incanta i suoi sostenitori da anni con la sua voce potente e un’impareggiabile padronanza della tecnica del canto. Da qualche tempo, però, l’artista sbalordisce i suoi followers anche attraverso dei favolosi scatti, condivisi sul suo account Instagram. Infatti, Arisa ha fatto molto parlare di sé, recentemente per delle foto senza veli postate sul suo account Instagram ufficiale. Sotto il contenuto social la cantante ha ricevuto tante critiche e altrettanti complimenti, ma Arisa ha deciso, comunque, di condividere dei nuovi ritratti di sé in un sexy abito nero.

Arisa provoca ancora con dei nuovi scatti sexy

Arisa ha recentemente condiviso un nuovo post, sul suo account Instagram ufficiale, mentre si trova in Salento. Nelle foto, scattate in orario notturno, la cantante indossa un sexy abito di pizzo nero. L’outfit della cantante lascia scoperte le sue spalle e si apre in uno spacco vertiginoso, mettendo ulteriormente in evidenza la bellezza fisica dell’artista.

La didascalia scelta da Arisa per corredare la foto, riporta il testo di una famosa canzone per bambini: “Due piccoli serpenti, un’aquila reale. Il gatto il topo e l’elefante, non manca più nessuno, solo non si vedono i due:…. ?”. In foto, insieme alla cantante spunta un asinello, che ha fatto scattare l’ironia di alcuni commenti, che si sono collegati all’annuncio postato di recente da Arisa: “È lui quello che ti ha risposto all’email per il fidanzato?”.

Altri utenti, invece, hanno esaltato la bellezza dell’artista e il suo percorso emotivo: “Favolosa”, “Consapevole di se e che se ne fotte dei giudizi altrui. Brava Arisa, esprimiti come vuoi e vai dritta per la tua strada” e ancora “Una donna in continua evoluzione. Che non si vergogna della sua splendida emotività. Hai una voce straordinaria ed una forza incredibile . Mi piace questa Arisa che non ha dimenticato la vecchia. Si è concessa la possibilità di essere qualcosa in più. Straordinariamente bella”.

Tutte le “battaglie” social di Arisa

Arisa ha sempre dimostrato di essere una donna libera, che non si lascia influenzare dalle critiche e dalle opinioni altrui e che ha la forza di condividere dei post irriverenti, malgrado alcuni abbiano ricevuto delle aspre critiche. La cantante si mostra al suo pubblico in modo molto autentico, confessando i suoi sentimenti più veri e postando, senza tentennamenti, foto sexy o senza filtri.

L’artista, infatti, non ha avuto dubbi nel raccontarsi sul famoso social network, anche in momenti tristi o quando provava della delusione per le sue difficili storie d’amore. Arisa ha utilizzato Instagram anche per far passare dei messaggi per lei importanti, come il suo sostegno alla comunità LGBTQ+, a cui ha dedicato un lungo post.

Ma la cantante ha anche condiviso, in diverse occasioni, delle foto senza filtri in bikini, mostrando la sua bellezza fisica al naturale. Anche di recente, Arisa ha postato diversi scatti nuda, mostrando con fierezza il suo corpo. La cantante ha corredato gli scatti con una vero e proprio annuncio per trovare un fidanzato. Le foto hanno scatenato tante reazioni, tra cui quella del suo ex fidanzato Andrea Di Carlo.