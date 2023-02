Arisa confessa: “Depressa? Sono stanca di me”

Fonte: IPA Arisa, il suo momento magico: più bella che mai, “vola” a Cortina 2026…

Dal successo ad Amici di Maria De Filippi al duetto al Festival di Sanremo 2023 al fianco di Gianluca Grignani, nella serata delle cover, è un periodo d’oro per Arisa, dal punto di vista lavorativo.

L’artista continua a far parlare di sé e il suo ultimo post ha aperto una conversazione a cuore aperto con i suoi fan, partendo da una poesia e terminando con una profonda riflessione esistenziale.

La poesia di Arisa, tra depressione e cambiamento

Una poesia molto intensa, quella che Arisa ha pubblicato sul suo profilo Instagram, che ha intitolato Poesia di un destino triste. Un insieme di riflessioni frutto di tre differenti fonti d’ispirazione. Da una parte vi è Marilyn Monroe e il dramma che tutto il mondo conosce, dall’altra trova spazio il podio del Festival di Sanremo 2023, dove non c’è stato spazio per alcuna donna.

Nello scrivere questa poesia, però, Arisa ha estrapolato a piene mani dei ricordi personali, di lei che si definisce Anna dai capelli rossi. Le sue parole suggeriscono un destino in costante ripetizione, costellato da illusioni, costrizioni e delusioni. Uno sguardo laconino sul mondo e la vita, in attesa di una svolta, di un cambiamento reale e permanente.

Dopo i versi, spazio al confronto aperto con i suoi follower, che su Instagram superano il milione. Dice loro di voler essere altrove, pur non sapendo in quale luogo potrebbe finalmente sentirsi meglio. Pare sottolineare un generale stato di malessere ma, evitando fraintendimenti, ci tiene a sottolineare: “Non sono depressa. Non prendo farmaci di nessun tipo, non bevo e non fumo”.

La verità è che ormai si è stancata di sé, di questa versione almeno, di questa routine. Vorrebbe poter essere differente, agire in un altro modo e vivere magari al caldo, al mare: “Oppure un lottatore di sumo”. C’è aria di stravolgimenti nella vita della cantante, che potrebbe regalare qualche sorpresa nei prossimi mesi.

Il dialogo è aperto, lasciando spazio ai suoi fan di dire la loro, ipotizzando una vita differente, senza offrire la sua visione, che potremmo magari scoprire nel corso del 2023.

Arisa e Gianluca Grignani: proposta di matrimonio

Nella serata delle cover di Sanremo 2023 abbiamo potuto apprezzare Arisa e Gianluca Grignani impegnati in un duetto maestoso. I due hanno cantato Destinazione paradiso, facendo scatenare l’Ariston. Un’ondata rock in piena regola, il cui video è diventato rapidamente virale.

I due si sono mostrati molto affiatati anche dopo, nel corso dell’intervista concessa a Rai Radio 2, con Ema Stokholma e Gino Castaldo. Hanno raccontato questa collaborazione dal punto di vista artistico e umano, con grande emozione. Ecco le parole di Gianluca Grignani, profondamente affascinato dalla collega: “Dopo ogni secondo passato, e fino alla fine, mi ha lasciato senza fiato. Non è facile starmi dietro e lei è stata migliore di me”. Splendide parole corredate da un’improvvisa proposta: “Mi vuoi sposare?“.

Se è vero che Gianluca Grignani è single, avendo posto fine al suo longevo matrimonio con la moglie Francesca Dall’Olio, madre dei suoi quattro figli, nel suo futuro non sembra possa esserci una relazione con Arisa. Quest’ultima non si è lasciata scomporre dalla frase lanciata lì dall’autore di Quando ti manca il fiato, dedicandogli parole dolci in campo artistico e null’altro. Non è questo il cambiamento che l’insegnante di Amici agogna per se stessa.