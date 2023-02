Arisa, il vestito già visto sul palco dell’Ariston: chi l’ha indossato prima di lei?

Fonte: Getty Images Arisa a Sanremo

Il Festival di Sanremo, si sa, oltre a essere una vetrina musicale importante, è uno degli eventi più glamour della televisione italiana. Il palco dell’Ariston ogni anno accoglie decine di artisti che tra lustrini, paillettes, spacchi vertiginosi e capi appariscenti cercano di stupire e affascinare.

Anche Arisa, ospite della serata delle cover, ha sfoggiato un abito sensuale in pelle nera, che a molti però è apparso subito familiare: si tratta infatti di un modello di Rick Owens apprezzato da volti noti sia in Italia che oltreoceano.

Arisa, il vestito cut out è già visto (ma bellissimo)

Per la 73esima edizione del Festival di Sanremo Arisa è tornata da ospite: la cantante si è infatti esibita al fianco di Gianluca Grignani durante la serata delle cover, proponendo insieme a lui una coinvolgente versione del successo degli anni Novanta Destinazione Paradiso, presentato proprio sul palco dell’Ariston nella categoria “Nuove proposte”.

Per l’occasione Arisa ha sfoggiato un look super seducente e grintoso: si tratta infatti di uno splendido abito da sera in pelle nera firmato Rick Owens, un abito cut out che ha subito colpito nel segno, impreziosito da lunghi guanti velati e in coordinato con gli stivali con zeppa e tacco vertiginoso dello stesso materiale.

Fonte: IPA

Il vestito, che non è certo passato inosservato, ha attirato l’attenzione degli osservatori più attenti, perché durante la serata non è stata l’unica a indossare quell’abito. La mise di Arisa infatti è la stessa scelta anche da Laura Marzadori, primo violino della Scala di Milano che, poco prima dell’esibizione con Grignani, aveva accompagnato Lazza ed Emma nel loro duetto.

Sui social gli utenti si sono scatenati: l’abito, parecchio appariscente, ha catalizzato l’attenzione del pubblico, che non ha potuto fare a meno di notare che sia la cantante che la violinista avessero indossato esattamente lo stesso abito. “Arisa ha rubato il vestito alla violinista di Lazza”, è stato il commento più pubblicato su Twitter e Instagram.

Arisa, l’abito in pelle che piace proprio a tutte

Il vestito da sera in pelle firmato dallo statunitense Rick Owens è un modello che, oltre a conquistare Arisa, lo abbiamo già visto indossare ad altre celebrities (anche nostrane).

Solo qualche settimana fa la celebre influencer Giulia Valentina aveva scelto lo stesso identico abito per un evento al Centre Pompidour di Parigi, ospite per un evento di un noto marchio di prodotti di bellezza. E se già allora i suoi follower le avevano fatto i complimenti per la mise, qualcuno è tornato a commentare scrivendo: “Il vestito più visto a Sanremo!”.

Qualche mese fa era stata invece Kim Kardashian a sfoggiare stesso modello – che fa parte della collezione primavera/estate dello scorso anno – in versione argento, per la partecipazione al programma The Late Late Show With James Corden.

Una scelta che del resto non ci sorprende: l’influencer e imprenditrice ama i silver dress, le silhouette fascianti e le scollature audaci, e il vestito racchiude tutte le caratteristiche del suo vestito ideale. Il costo? Si aggira intorno ai mille euro.