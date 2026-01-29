Meghan Markle, Harry inorridito: non pensava fossero così spietati

Meghan Markle è terrorizzata e Harry inorridito dopo quanto è accaduto a Londra: "Non pensava potessero arrivare a tanto"

Meghan Markle si sta preparando per il suo ritorno nel Regno Unito e pare sia terrorizzata all’idea visto il trattamento che è stato riservato a Harry quando ha recentemente soggiornato a Londra. In tribunale è stato fatto un ritratto “impietoso” del Principe che lo ha lasciato inorridito.

Meghan Markle, spaventata dal suo ritorno in Gran Bretagna

Meghan Markle non avrebbe mai voluto tornare in Gran Bretagna, ma pare lo farà nel 2027 per accompagnare suo marito Harry agli Invictus Games che si terranno a Birmingham. La Duchessa del Sussex è spaventata da questo viaggio. Per questo avrebbe imposto delle condizioni assurde per il suo ritorno.

Meghan sa però che non ha alternative. Lei e Harry hanno bisogno di ricucire i rapporti con la Famiglia Reale per una questione di soldi. E poi la Duchessa è consapevole che deve cedere almeno a questa richiesta del marito. Gli Invictus Games sono l’unica manifestazione importante, di cui è patrono, che gli è rimasta.

Non solo, il loro matrimonio è costantemente in crisi e pare che la tensione sia altissima dopo un litigio furioso sulla gestione dei figli avvenuta lo scorso dicembre.

Lady Markle dunque è pronta al sacrificio, ma come ha detto una persona che la conosce molto bene: “L’idea di tornare dopo così tanto tempo la riempie ancora di un terrore incredibile, nonostante l’attenta pianificazione del viaggio.”

Infatti, è consapevole che nel Regno Unito in molti la detestano e che la stampa britannica farà di tutto per demolirla. Per questo intente mantenere un profilo basso e fare in modo che sia Harry la vera attrazione, sempre sperando che per qualche motivo il suo viaggio possa saltare.

Harry, il ritratto impietoso

Di certo le premesse non sono delle migliori. Meghan è convinta che sarà al centro di una vera e propria gogna mediatica nel momento in cui rientrerà in Inghilterra. Anche perché il trattamento che è stato riservato a Harry nel suo recente viaggio a Londra dimostra chiaramente che l’opinione pubblica sta dalla parte della Famiglia Reale e non dalla loro.

Harry ha testimoniato in tribunale nell’ambito della causa contro alcuni editori britannici. E in quell’occasione, mentre era in Aula, come da tradizione gli è stato fatto un ritratto.

Ma quando il Principe lo ha visto è rimasto “inorridito”, almeno così ha dichiarato una fonte a lui vicina. In effetti, il ritratto sembra mettere in evidenza tutti i possibili difetti di Harry, compresa un’incipiente calvizie.

Il disegno è stato realizzato dalla ritrattista di Corte Elizabeth Cook. Il ritratto, rapidamente condiviso online, ha scatenato una valanga di commenti incentrati meno sulle argomentazioni legali e più sull’aspetto del Principe.

L’insider vicino a Harry ha dichiarato: “Harry è rimasto inorridito. Sapeva che gli artisti di Corte potevano essere spietati, ma non si aspettava di essere raffigurato in quel modo, quasi calvo. Vedere quelle immagini lo ha messo profondamente a disagio”.

Un’altra fonte ha rivelato: “Si aspettava che l’attenzione si concentrasse sulla sostanza del caso. Invece, ha aperto il telefono e ha visto infinite battute sui suoi capelli. Dal suo punto di vista, gli schizzi lo mostravano più calvo che mai, e questo è stato un vero shock”.