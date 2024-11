Megan Fox è incinta, l’annuncio senza veli. È il primo figlio con Machine Gun Kelly

Fonte: Getty Images Megan Fox è incinta

Megan Fox è incinta e lo ha annunciato in modo davvero molto particolare. Uno scatto senza veli, condiviso su Instagram, ha fatto immediatamente il giro del mondo: per l’attrice e modella si tratta del quarto figlio, ma il primo frutto dell’amore con il fidanzato Machine Gun Kelly. La coppia è più affiatata che mai ed è pronta finalmente ad allargare la famiglia. “Nulla è mai veramente perduto. Bentornato”, ha scritto nella didascalia del post con le emoji di un angioletto e un cuoricino rosso. Parole affatto casuali, che si riferiscono a uno degli episodi che più tristemente ha colpito Fox e il fidanzato qualche tempo fa.

Megan Fox mostra il pancione senza veli

Non potevamo aspettarci altro da Megan Fox, che ha deciso di annunciare la sua gravidanza in modo molto particolare. Come hanno già fatto molte star, l’attrice ha condiviso su Instagram uno scatto senza veli mettendo in bella mostra il suo pancione, ma la foto non è così scontata.

Ci si aspetterebbero veli candidi e fiori, luci soffuse e un’atmosfera quasi celestiale per un simile annuncio, e invece no. La Fox è ritratta immersa in un liquido nero che ricorda il petrolio dello stesso colore dei suoi lunghi capelli, creando così un’immagine oscura dal gusto quasi gotico.

Eppure si tratta del primo figlio frutto dell’amore con il compagno Machine Gun Kelly, con il quale si è fidanzata ufficialmente nel gennaio 2022. Una relazione che ha vissuto alti e bassi, come spesso accade. Anche periodi di allontanamento, tanto da far parlare di una rottura vera e propria tra i due poco meno di un anno fa. E un momento difficile, al quale l’attrice fa riferimento nelle parole affatto casuali scelte per accompagnare l’annuncio.

Megan Fox e il dramma dell’aborto

“Niente è mai davvero perso. Bentornato”, queste le parole dell’attrice a corredo del post. Parole tratte da last november, brano che il fidanzato Machine Gun Kelly ha scritto per il bambino che hanno perso. Nel novembre 2023 Megan Fox ha parlato apertamente per la prima volta di questo aborto spontaneo, scrivendone anche in due poesie contenute nel suo libro Pretty Boys Are Poisonous.

“Non ho mai vissuto niente del genere in vita mia. Ho tre figli [nati dal precedente matrimonio con Brian Austin Green, ndr], quindi è stato molto difficile per entrambi e ci ha portato a intraprendere un viaggio molto selvaggio insieme e separatamente… cercando di capire, ‘Cosa significa questo?’ e ‘Perché è successo questo?'”, aveva spiegato in quell’occasione. “Ma ora devo dirti addio. Chiudo gli occhi e immagino di tenerti stretto al mio petto mentre ti strappano dalle mie viscere”, ha scritto nel libro con l’illustrazione di una donna che tiene in braccio un bambino. E ancora: “Pagherò qualsiasi prezzo, dimmi per favore, qual è il riscatto per la sua anima?”. Un dolore straziante che l’attrice ha provato a esorcizzare mettendolo nero su bianco.