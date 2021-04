Intrecci e crochet in versione urbana: ecco come indossarli

editato in: da

Il crochet rischia a volte di trasformarsi in una trappola che fa tanto “vecchia zia”, ma fortunatamente, se siete amanti del genere, c’è qualche stratagemma per indossarlo con disinvoltura e grinta anche in città. Ecco qui qualche consiglio di stile per voi, insieme a qualche idea di shopping a tema intrecci!

Come indossare il crochet: con capi over

Allora: il crochet non è proprio semplicissimo, quindi il rischio “Coachella-vorrei-ma-non-posso” è davvero dietro l’angolo. Per evitarlo, dovete cercare di abbinare i vostri intrecci in modo grintoso. Una buona idea è quella di abbinarlo a pezzi in pelle, come cappotti over o, se intendete indossare due pezzi coordinati, quella di scegliere un colore neutro.

Come indossare il crochet: con un look Seventies

Il dettaglio crochet fa molto anni Settanta e si inserisce perfettamente in un look Seventies. Come riprodurlo? Con pantaloni flared, occhiali maxi e una borsa vintage. Per esempio, il top crochet nell’outfit sotto è il dettaglio che non ti aspetti e che rende il look diverso dal solito.

Come indossare gli intrecci: per chi ama il classico

L’intreccio più classico che c’è è quello di Bottega Veneta, declinato in una qualunque delle sue mille versioni. Le borse intrecciate si trovano però non solo di questo famosissimo brand, ma anche in versione vintage e conservano immutata tutta la loro allure. Se siete delle amanti dei capi senza tempo, vi consiglio di investire qui!

Come indossare intrecci e crochet: idee di shopping

Un top crochet portato con un paio di jeans crea immediatamente un look boho chic, che però vi suggerisco di sdrammatizzare con gioielli pop e accessori colorati (sempre per evitare il rischio Coachella).

Un abito crochet è grazioso come copricostume o minidress super estivo, ma può anche essere indossato con un blouson in pelle o una giacca in denim per renderlo portabile anche in città.

Per chi ha nelle gambe il proprio punto di forza, un paio di shorts sono una buona idea: in versione intrecciata sono casual e graziosissimi.

Intrecci all over, anche sugli occhiali da sole! Ce ne sono diversi, sia da sole che da vista con aste decorate a trecce: scegliete il vostro preferito e non temete di osare con il colore per l’estate!

Un dettaglio diverso dal solito? Un cerchietto! Se poi ha una texture intrecciata e si compone di intrecci non può che essere il dettaglio che non vi fa passare inosservate!