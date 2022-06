Isola dei Famosi, Alvin non si arrende e punzecchia Ilary: interviene Totti

Fonte: IPA Isola dei Famosi, l’incredibile dimagrimento dei naufraghi dopo 3 mesi

Quello tra Alvin e Ilary Blasi è un rapporto particolare e abbiamo potuto constatarlo in più occasioni: tra ironia e provocazioni, anche questa volta l’inviato dell’Isola dei Famosi ha pensato di stuzzicare la presentatrice attraverso un post pubblicato su Instagram, ma ad intervenire e a commentare il tutto è arrivato Francesco Totti.

Alvin, il post su Ilary e l’intervento di Totti

L’Isola dei Famosi sta per chiudere i battenti, ma Alvin non si arrende e continua a provocare Ilary Blasi attraverso i social, e questa volta lo ha fatto pubblicando un post che ha fatto intervenire perfino il marito della conduttrice, Francesco Totti.

“So che non ci crederete ma ve lo dico lo stesso: dopo 3 mesi e 4 giorni, sono andato a fare il mio primo bagno al Cayo quest’anno e ci ho portato anche Ilary”, ha così scritto l’inviato dell’Isola mostrandosi in alcuni scatti nell’oceano in compagnia di un maxi poster con il volto della Blasi. Un messaggio decisamente ironico, esattamente come ogni provocazione o battibecco tra i due che vantano una bellissima amicizia e soprattutto una grande confidenza che ha portato, negli anni, a questo tipo di rapporto.

Francesco Totti ha sorpreso tutti intervenendo e commentando proprio il post in questione: “Numero 1”, ha scritto l’ex calciatore aggiungendo emoji di applausi per Alvin. Nessuna difesa per la sua Ilary, dunque, ma dopotutto non ce n’era affatto bisogno. Il suo commento, anzi, è l’ennesima prova di come non ci sia alcuna tensione tra i due e ogni battibecco sia frutto di grande ironia e capacità di stare al gioco da parte di entrambi.

Isola, tutto pronto per la gran finale

Quella del 2022 è stata un’edizione senza ombra di dubbio scoppiettante e amata da tutti; l’Isola dei Famosi, che negli anni ha subito degli alti alternati ad alcuni bassi, sembra essere rinata. La scelta di un cast vario ha sicuramente aiutato molto in questo, ma non solo. Anche i due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria sono stati eccellenti nel loro ruolo e hanno saputo intrattenere il pubblico in modo divertente e attento, dimostrando di seguire realmente i naufraghi nel loro percorso; quando i presupposti ci sono arrivano anche i risultati, e il prolungamento del programma di un altro mese ne è stata la prova.

Come ogni cosa, però, anche quest’edizione è quasi giunta al termine e lunedì 27 giugno verrà decretato il vincitore dell‘Isola dei Famosi. Dopo l’inaspettato ritiro di Edoardo Tavassi a causa di un infortunio, nonostante fosse uno dei papabili vincitori, i sei concorrenti che si giocheranno la gran finale sono Luca Daffré, Maria Laura De Vitis, Mercedesz Henger, Carmen Di Pietro, Nicolas Vaporidis e Nick Luciani.

Il mese extra di permanenza ha messo a dura prova i naufraghi, soprattutto coloro che sono sull’Isola dal giorno uno, ma il traguardo è a un passo da loro e nessuno intende mollare (se non per motivi di salute). Soprattutto Nicolas Vaporidis e Carmen di Pietro, veterani del programma, sono riusciti a superare ogni ostacolo e adesso sono davvero a un passo dalla possibile vittoria.