Palinsesti Mediaset, slitta “Isola dei Famosi”: cosa cambia da aprile

Fonte: IPA Mediaset, slitta "L'Isola dei Famosi": i palinsesti primaverili

Mediaset si prepara ad accogliere la primavera con un palinsesto ricco di appuntamenti televisivi, di tutti i generi e per tutti i gusti. Come riporta Davide Maggio, sarebbe stata definita la programmazione per aprile e maggio 2023, i mesi più “caldi” prima della consueta pausa estiva, e sono numerose le novità. Il ritorno de L’Isola dei Famosi è previsto dopo le festività pasquali (presumibilmente a partire da lunedì 17 aprile), tornano Pio e Amedeo con Felicissima Sera e Il Volo si prenderà la scena: come cambiano i palinsesti.

Mediaset, cosa cambia in primavera: slitta “L’Isola dei Famosi”

Aria di cambiamenti, tra attesissimi ritorni e grandi novità, in casa Mediaset. L’azienda sta definendo gli ultimi dettagli in vista dei palinsesti primaverili: a un mese dall’inizio della primavera, infatti, tornano in onda i grandi cavalli di battaglia, come L’Isola dei Famosi, ma anche numerosissime novità, tra fiction e serate-evento interamente dedicate alla musica. Scopriamo insieme come cambieranno le cose a partire da aprile, stando a quanto riportato da Davide Maggio.

L’aprile di Canale5 si aprirà sicuramente con l’attesissima finale del Grande Fratello Vip 7, in programma per lunedì 3. Dopo oltre 6 mesi di messa in onda, il reality di Alfonso Signorini lascerà spazio ad un altro attesissimo reality, L’Isola dei Famosi, che vedrà Ilary Blasi nuovamente alla conduzione e Suor Cristina tra i naufraghi. Tuttavia, a differenza di quanto inizialmente supposto, il debutto della trasmissione dall’Honduras non sarà lunedì 10 (giorno di Pasquetta) ma slitta al periodo successivo alle festività pasquali (la data più probabile, in attesa di conferme ufficiali, è lunedì 17 aprile).

Ci sarà poi l’atteso ritorno di Felicissima Sera con Pio e Amedeo, mentre sono previste anche due serate-evento interamente dedicate alla musica de Il Volo. A partire da maggio, poi, spazio alla seconda stagione della fiction Luce dei tuoi occhi e al debutto di una novità: Maria Corleone, con protagonista Rosa Diletta Rossi. Spazio poi al serale di Amici e alla fiction Il Patriarca con Claudio Amendola, in partenza da marzo. Non mancherà poi il grande calcio, con la Coppa Italia e la Champions League.

Il palinsesto di Canale5, poche novità su Italia1 e Rete4

Il sempre beninformato Davide Maggio svela anche come, ipoteticamente, saranno strutturate le prime serate di Canale5 a partire da aprile. Al lunedì spazio all’Isola dei Famosi, martedì ci sarà il calcio (Coppa Italia e Champion League) o la messa in onda di un film, al mercoledì ancora Coppa Italia, Maria Corleone o Felicissima Sera, al giovedì un film o le repliche di Zelig, venerdì spazio alle fiction, sabato dedicato al serale di Amici di Maria De Filippi o a Il Volo, mentre domenica ci sarà posto per un film.

Sulle altre principali reti Mediaset, invece, i cambiamenti saranno pochi o nulli. Su Italia1, tra le novità, ci sarà il ritorno di Inside, lo spin-off de Le Iene e la nuova edizione di Back to school con Federica Panicucci alla conduzione. Rimane pressoché invariata, invece, la programmazione su Rete4: come sempre, ampio spazio verrà dedicato ai programmi di attualità ed informazione.

Tra grandi conferme, inossidabili certezze e aria di novità, così si struttureranno i palinsesti primaverili targati Mediaset, in attesa di conferme ufficiali.